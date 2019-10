Frisk endte uten poeng i CHL

Frisk Asker tapte onsdag 3-7 mot finske Tappara og ryker ut av gruppespillet i Champions Hockey League med null poeng fra seks kamper.

Det er aller første gang at et norsk lag ikke tar et eneste poeng i løpet av CHL-gruppespillet. Tidligere har Vålerenga (2014) og Stavanger (2017) tatt ett poeng, ifølge Budstikka.

– At vi er det første laget som ikke tar poeng, er ikke noe jeg tenker på. Vi må sette prestasjon over resultat, og vi vet at vi i flere kamper kunne stjålet poeng fra disse lagene. Når det er sagt, er vi selvfølgelig ikke fornøyd med resultatene, sier Frisk-trener Jan André Aasland til avisen.

Frisk åpnet CHL med 1-2-tap borte mot sveitsiske Biel, før det ble 0-3 mot østerrikske Klagenfurt (b), 2-3 mot Biel (h), 0-4 mot Klagenfurt (h), 1-3 mot Tappara (h) og til slutt 3-7 mot finnene.

Onsdagens kamp startet med en lovende første periode for Asker-laget. Tappara tok riktig nok ledelsen etter fire minutter, men Alex Lavoie og Reid Petryk snudde til 2-1 for bortelaget.

I annen periode scoret Tappara tre ganger, og dermed var kampen nesten punktert. 5-2 kom tidlig i tredje periode. Viktor Granholm reduserte senere til 3-6 for Frisk, men gjestene kom aldri nær poeng.

Seieren betyr at Tappara tar seg videre fra gruppe A med 2.-plass og 12 poeng. Biel tok 15 poeng og vant gruppa, mens Klagenfurt røk ut tross ni poeng.

(©NTB)