Frisk holder følge på tabelltoppen etter sliteseier

Frisk Asker har full pott etter fire kamper i eliteserien i ishockey. Tirsdag ble Lillehammer slått 3-2 på bortebane.

Hampus Gustafsson ble matchvinner mindre enn tre minutter før slutt i tredje periode. Max Krogdahl sendte pucken inn foran Lillehammer-målvakt Nils Erik Bengtsberg, der Gustafsson styrte inn den avgjørende scoringen.

Dommerne måtte se målet på video før det ble godkjent, men kom til at målscorer Gustafsson ikke forbrøt seg mot regelverket da han satte pucken i mål.

Dermed ble det også borteseier mellom Frisk Asker og Lillehammer tirsdag. Da lagene møttes i sluttspillkvartfinalen forrige sesong florerte nettopp borteseirene.

Med tirsdagens seier er Frisk Asker a poeng med Stavanger på tabelltoppen i eliteserien. Lillehammer er nummer fire, tre poeng bak tetduoen.

Slo tilbake to ganger

Det var ventet å bli en tøff og tett kamp mellom to av eliteseriens topplag tirsdag, og jevnt og innholdsrikt ble det så definitivt i OL-byen.

Det gikk riktignok nesten et kvarter av åpningsperioden før den første scoringen var et faktum. Da sendte canadiske Alexandre Lavoie gjestene fra Asker i ledelsen etter forarbeid av Christian Kåsastul og veteranen Anders Bastiansen.

Lillehammer slo imidlertid tilbake tre minutter deretter ved Nick Dineen og sørget for at det var balanse igjen i regnskapet.

Det var det også etter midtperioden, der Frisk Asker igjen var først ute med å score. Magnus Geheb sørget for 2-1, men kun 47 sekunder deretter utliknet Juliuz Persson for hjemmelaget.

Matchstraffer

Frisk var alt i alt det beste laget i midtperioden, men klarte ikke å materialisere overtaket i flere mål. I stedet var Lillehammer nær ved å gå i ledelsen, men pucken traff tverrliggeren bak Frisk-målvakt Nicklas Dahlberg.

Også tredje periode ble en jevn affære uten spesielt mange store målsjanser

Med til historien hører det at Frisks Christian Kåsastul og Lillehammers Brendan Ellis måtte nøye seg med å spille én periode tirsdag. Et basketak de to imellom på tampen av første periode førte til matchstraff for dem begge.

