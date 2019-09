Frisk med pangstart på ishockeysesongen – slo VIF 3-0

Hampus Gustafsson (med gullhjelm) scoret to ganger da Frisk Asker slo Vålerenga 3-0 i eliteserien i ishockey. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Hampus Gustafsson scoret to ganger og bidro sterkt til at regjerende NM-mester Frisk Asker åpnet ishockeysesongen med seier over Vålerenga.

Vålerenga vant grunnserien sist sesong og vil naturlig nok være misfornøyd med å reise både mål- og poengløs fra Asker etter sesongåpningen. Gjestene noterte 39 skudd på mål, men klarte aldri å overliste Frisks svært solide keeper Nicklas Dahlberg. Nettsus fikk derimot Gustafsson i motsatt ende. Han satte inn 1-0 på pasning fra veteranen Anders Bastiansen etter sju minutter. I annen periode doblet samme mann ledelsen for hjemmelaget. Endre Medby satte inn 3-0-målet som punkterte kampen drøye tre minutter før slutt. Grüner-jubel Det eneste Oslo-laget som kunne juble for seier lørdag, var eliteseriedebutanten Grüner. I Grünerhallen valset de over en annen fersking, Narvik, med 5-1. Stavanger har spilt to kamper og topper ligaen med full pott og 16-4 i målforskjell. Lørdag ble Manglerud Start banket 9-1 på borteis. Storhamar trengte forlengning hjemme mot Lillehammer for å ta sin annen strake seier. Phil Marinaccio avgjorde til 3-2 for vertene. I den siste lørdagskampen vant Sparta 6-4 borte mot Stjernen. (©NTB)