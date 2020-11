Frisk økte serieledelsen etter Vålerenga-tap

Serieleder Frisk Asker slo Stjernen 3-2, mens Vålerenga tapte 1-3 for Lillehammer. Dermed økte avstanden mellom de to i eliteserien ishockey til seks poeng.

Frisks poengkonge Bobby MacIntyre satte 1-0 før han assisterte Kristoffer Thomassen til 2-0. Daniel Leavens reduserte for gjestene fra Fredrikstad før 1. perioden ebbet ut.

I midtperioden økte Thomas Valkvæ Olsen til 3-1, mens Alexander Reichenberg tente nytt håp hos gjestene med sin redusering. Nærmere poeng kom ikke Stjernen.

Lillehammer tok ledelsen like før 1. periode mot Vålerenga var slutt. Ben Holmstrom satte det første målet i kampen i et overtallsspill. Hjemmelaget presset på for mål, men lykkes ikke før Daniel Sørvik traff fra blålinjen i et overtall med ni minutter igjen av kampen.

Stian Nystuen ville det derimot annerledes og sendte Lillehammer i føringen på nytt kort etter.

Andreas Martinsen fastsatte resultatet til 3-1 i åpent mål.

De øvrige kampene i runden ble alle utsatt på grunn av koronakarantene: Grüner – Storhamar, Manglerud Star – Narvik og Sparta – Stavanger.

