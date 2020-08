Friske Leipzig tuktet selveste Atlético Madrid, PSG neste

Innbytter Tyler Adams' langskudd via en motspiller sendte Leipzig til semifinalen i mesterligaen etter 2-1-seieren over Atlético Madrid.

10 minutter sto igjen av kampen da amerikaneren Adams sendte i vei suseren som avgjorde kampen og sikret tyskerne retten til semifinaleplass der PSG fra Frankrike venter.

- Nå handler det om å hente seg inn igjen, og vi gleder oss stort til kampen mot PSG. Vi må jobbe med kampplanen og har tro på oss selv. Det så dere i dag, sa matchvinner Adams ifølge UEFAs hjemmsider.

Seieren var på ingen måte ufortjent. Leipzig var også laget som scoret først. Dani Olmos scoring fem minutter ut i 2. omgang sendte Leipzig i ledelsen. Kampens første scoring var dessuten av det svært vakre slaget. Leipzig scoret etter å ha utspilt motstanderen med et utall pasninger fra egen halvdel og opp, og Dani Olmo headet inn sitt tredje mesterligamål for sesongen etter et fantastisk angrep

Det var fullt fortjent at Leipzig tok ledelsen. Det tyske laget tok kommandoen og var det klart beste laget i de første 45 minuttene.

João Félix scoret Atleticos mål på straffe i det 73. minutt.

Klart best

Tidvis beleiret de området utenfor Atleticos 16 meter, men de klarte bare unntaksvis å bryte gjennom det dype Atletico-forsvaret. Den gode, franske midtstopperen Dayot Upamecano hadde en halvskummel heading like før pause, men den gikk rett i klypene på Atletico-keeper Jan Oblak.

Uansett gjennomførte Julian Nagelsmanns Leipzig en god omgang, mens Atletico var under pari.

13 minutter ut i 2. omgang gjorde Atlético Madrid et smart bytte da usynlige Héctor Herrera ble byttet ut med unggutten João Félix. Sistnevnte gikk inn på topp og utgjorde umiddelbart en forskjell. Felix var mannen som 12 minutter senere satte fart inn i 16-meteren til Leipzig, og det var han som ble grovt felt av Lukas Klostermann da dommeren dømte straffe og ga Klostermann gult kort.

20 år gamle Felix tok selv straffesparket og var klinisk og selvsikker da han satt den trygt i mål bak Leipzigs keeper Peter Gulacsi.

Portugiseren Felix ble kjøpt til klubben for å erstatte Antoine Griezmann, men har til gode å slå helt til under vingene til Atletico-trener Diego Simeone ennå.

Lenge siden

Leipzig er første tyske klubb i semifinalen i mesterligaen utenom Bayern München og Borussia Dortmund siden Schalke i 2010/2011. De tok seg til kvartfinalen etter 4-0 sammenlagt over to kamper mot Tottenham. Atlético Madrid var i kvartfinalen etter at de slo ut fjorårsvinner Liverpool i åttedelsfinalen.

Leipzig er naturlig nok svekket etter at Timo Werner er forsvunnet til Chelsea, men de vant likevel mot det mange oppfattet som favorittene fra Spania.

Atleticos Kieran Trippier ble for øvrig den fjerde engelskmannen som starter en kvartfinale i Champions League for en ikke-engelsk klubb.

