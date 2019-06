Friskmeldt og jobbsugen Erlandsen: - Aldri aktuelt å tenke at dette ikke går bra

Trenerprofilen Arne Erlandsen (59) er helt klar for comeback etter kreftbehandling. Han vil tilbake i toppfotballen så fort det lar seg gjøre.

Det var i fjor høst Erlandsen merket en liten kul som ikke hadde vært der før. Han somlet ikke med å få det sjekket opp.

– Vi mannfolk spesielt, er nok litt dårlige til det, men mitt råd er selvfølgelig at man går til lege med en gang man merker at noe ikke er som det skal være, sier Erlandsen til NTB.

Han ble erklært frisk i slutten av februar.

Påkjenning

På veien dit ventet det mange kreftrammede må gjennom: Operasjon, strålebehandlinger hver dag i halvannen måned og cellegift på slutten av hver av disse seks ukene.

– Det er tøff behandling. Så man må være klar for den, men jeg synes ikke det har vært tøft mentalt. Forskjellen på meg og kanskje mange andre kreftpasienter, var at jeg jo følte meg helt frisk da jeg fikk diagnosen.

– Hvordan har prosessen vært?

– Den har vel gått over all forventning. Jeg har aldri hatt følelsen av å være syk selv om andre kanskje har sett det eller sagt det. For meg var det heller aldri aktuelt å tenke at dette ikke går bra. Jeg skulle bli frisk. Og jeg kan ikke få fullrost de jeg var i kontakt med i helsevesenet på veien.

– Det var behandlingen som en periode gjorde at man følte seg litt svekket, sier Erlandsen.

Tilbake

I dag sier han at «når det gjelder styrke, er jeg i hvert fall der jeg var da jeg ble syk» og at «kondisjonen er like bra nå som da».

Erlandsen er kjent som en som elsker å trene hardt. Han valgte ganske tøff fysisk trening parallelt med den medisinske oppfølgingen.

– Nå er jeg absolutt klar for å komme meg tilbake i arbeidslivet igjen så fort som bare mulig. Det har jeg vært en periode allerede. I den bransjen jeg driver, er det jo nå ting begynner å skje. Klubbene begynner kanskje å se etter andre (trenere), kanskje. Så er man er jo også litt avhengig av hva andre gjør, sier Erlandsen.

Han er åpen for det meste, også å flytte ut av Norge. Han hadde en periode i IFK Göteborg i perioden 2004 til 2006.

Erlandsen mistet jobbet i Lillestrøm kort tid før han ble syk i fjor høst.

Stabæk og Strømsgodset (der Erlandsen spilte som aktiv) fikk nylig nye trenere.

