«Frispark-keeperen» fikk smake egen medisin i viktig Sandefjord-seier

VISTE VEI: Rutinerte Erik Mjelde førte an da Sandefjord tok et langt steg mot eliteseriecomeback. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Tre poeng mot Ull/Kisa betyr at vestfoldingene må rote bort alle poeng i de to siste rundene for å miste direkte opprykk.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

ULL/KISA - SANDEFJORD 0-2: Sandefjord må tape sine to siste kamper i Obosligaen, samtidig som at Start må vinne begge sine, dersom Martí Cifuentes' menn ikke skal rykke rett opp igjen til Eliteserien på første forsøk. Det ble klart etter vestfoldlagets bortesier mot Ull/Kisa søndag ettermiddag. Starts tap borte mot seriemester Aalesund lørdag kan dermed ha blitt skjebnesvangert for sørlendingene. Start må mest sannsynlig spille kvalik om retten til en plass i det beste selskapet fra neste sesong. Frisparkperle igjen

Nylig gikk Ull/Kisa-keeper Stefan Hagerups frisparkscoring mot Skeid sin seiersgang i sosiale medier, også internasjonalt. Søndag fikk bergenseren smake sin egen medisin av en annen presis dødballfot fra samme by. Les også Herolind Shala reagerer på Lillestrøm-spillernes oppførsel: - De viser ikke respekt Rett etter at Ull/Kisas U21-landslagsstopper Lars Ranger ble vist av banen med sitt andre gule kort, gjorde nemlig Sandefjord-veteranen Erik Mjelde (35) seg klar til å utfordre Hagerup fra rundt 20 meter. Mjelde, som har bestemt seg for å legge opp etter denne sesongen, bøyde inn 0-1 i den nærmeste kroken bak Hagerup. Frisparket gikk i en flott bane over Kisa-muren og ned i målet. - Dette har jeg gjort før. Det var bare å sikte og skyte hardt. Det var litt vanskelig vinkel, så jeg måtte få mye kraft på den. Så gikk den der jeg håpet den skulle gå, sier Mjelde til Eurosport. Gir seg på vei opp

- Nå er vi nærme. Ett poeng unna opprykk. Nå har det vært så mye opprykk og nedrykk de siste årene, så nå tenker jeg å gi meg mens heisen går oppover, tilføyer 35-åringen med et smil. Med en spiller mer kunstgresset på Jessheim viste gjestene seg som det sterkeste laget utover i kampen. Midtveis i andreomgangen satte Obosligaens toppscorer Pontus Engblom sikkert inn det andre målet for Sandefjord. Med søndagens tap er samtidig Ull/Kisas håp om en plass blant de fire lagene som spiller opprykkskvalifisering ute. Før Sogndals bortekamp mot HamKam søndag kveld skiller det seks poeng opp til KFUM Oslo på sjetteplassen, og fem til sogningene på plassen bak. KFUM og Sogndal møtes i siste serierunde. Les også Norsk trio tapte for Manchester United Les også Svensson scoret i råsterk Alkmaar-seier