Frivillighet Norge om Rajas krisepakke: - Ordningen må forbedres

Frivillighet Norge sier kulturminister Abid Rajas varslede justering av ordningen rundt statlig kompensasjon for bortfall av inntekter er helt nødvendig.

Onsdag ble det klart at Lotteri- og stiftelsestilsynet har mottatt i alt 2324 søknader fra idretten og frivilligheten om kompensasjon for bortfall av inntekter i mars og april. Samtidig ble det søkt for «kun» 371 av de 700 millionene Kulturdepartementet hadde satt av til støttetiltaket.

I kriteriene for krisepakken ble det åpnet for å søke om refusjon av tapte billettinntekter, deltakeravgifter og eventuelle merutgifter knyttet til ulike arrangementer. Det ledet til kritikk om at ordningen ikke favnet bredt nok.

Onsdag bekreftet kulturminister Abid Raja overfor NTB at det nå vil bli gjort en justering. Det er helt nødvendig, ifølge generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

– Ordningen må forbedres, og det er bra at kulturminister Abid Raja nå varsler endringer i kriteriene, sier han til NTB.

Ikke overrasket

I likhet med idrettspresident Berit Kjøll er ikke generalsekretæren overrasket over at mange falt utenfor kriteriene for søknadsrunden som ble avsluttet tirsdag.

– Vi foreslo flere endringer til ordningen før den kom på plass, så det bør ikke være en overraskelse at mange frivillige organisasjoner ikke har kunnet søke, sier Slotterøy Johnsen.

Han sier videre at mange organisasjoner den siste tiden har fått mer å gjøre, men mindre mulighet til å skaffe seg inntekter.

– En basar, et loppemarked eller vaffelsalg i april kan betale for besøksvenner, utstyrsstøtte til barn- og unge eller kulturundervisning for hele året, sier generalsekretæren og advarer mot at viktige tilbud i lokalsamfunnene kan bli dyrere eller helt borte.

Kulturministeren er innstilt på å kompensere bredere enn det som så langt er gjort.

– Jeg sa allerede da krisepakken ble lansert at jeg var åpen for justeringer om vi fant at kriteriene ikke traff godt nok, og vi ser nå at vi må gjøre slike justeringer, sa Raja til NTB onsdag.

