Frode Kippe gjør LSK-comeback

Frode Kippe tar permisjon fra jobben som spillerutvikler i LSK for å bidra som spiller resten av året. 42-åringen gjør dermed et uventet comeback.

Sju seriekamper og en drøy måned gjenstår av sesongen 1. divisjon. Lillestrøm jager opprykk til Eliteserien.

– Jeg skal bidra med det jeg kan den siste måneden her i tilfelle det skulle skje noe på slutten av sesongen. Jeg skal være med å trene, være tilgjengelig og fyre opp gutta godt for å få det opprykket. Det er viktig for klubben. Så håper jeg at jeg ikke skal spille altfor mye, sier Kippe til klubbens nettsider.

Forsvarsbautaen Kippes siste offisielle kamp var den dramatiske kampen mot Start som endte med nedrykk 11. desember i fjor.

LSKs sportssjef Simon Mesfin er glad for at den mangeårige LSK-kapteinen melder seg klar til tjeneste.

– Den generelle skadesituasjonen i forsvarsleddet og faren for ytterligere karantener, gjør at vi har besluttet å registrere Frode Kippe i spillertroppen resten av sesongen. Det at Frode kan være tilgjengelig gir oss en god sikring i de siste kampene, sier han.

Kippe ser ikke bort fra at han blir å se på banen.

– Vi er litt tynne i forsvarsleddet. Hvis alt skulle gå galt, så kan det være mulig at jeg får noen minutter. Jeg skal stille opp hvis det kreves, men er først og fremst en backup for de som er her, sier han.

Superveteranen spilte treningskamp mot HamKam så sent som 19. oktober.

– Det gikk overraskende fint. Jeg har ikke trent så mye fotball det siste året, men har holdt kroppen ved like. Så tar det litt tid å komme inn i det fotballmessige, men jeg er ikke bekymret for det. Hvis det blir bruk for meg i fem eller ti minutter i en kamp, så skal det gå bra, sier han.

Kippe har spilt 441 seriekamper for Åråsen-klubben.

