Frölunda-fansens håp om å få keeperhelten Lundqvist hjem: – Et langskudd

Henrik Lundqvist var i en årrekke blant de største stjernene i ishockeyligaen NHL. Nå håper Frölunda-fansen å se ham og broren Joel gjenforent i gamleklubben.

38-åringen Lundqvist har voktet buret i New York Rangers siden 2005 og var lenge lagets største profil, men nå ser han ut til å være tredjevalg på keeperplassen bak Aleksandar Georgiev og Igor Sjesterkin i den tradisjonsrike klubben.

Det ble med 30 kamper denne sesongen for Lundqvist før koronautbruddet satte en stopper for ishockeyen i Nord-Amerika. Nå om dagen spiller han steinharde tenniskamper mot tvillingbroren og Frölunda-kapteinen Joel Lundqvist hjemme i Göteborg.

– He-he, det går hett for seg. Det er slik det skal være. Han bruker å være hvassere ettersom han spiller mer enn meg, men nå er det jevnt. Vi har innledet med hver sin seier, sier Joel Lundqvist til nyhetsbyrået TT.

Tviler

Henrik Lundqvist spilte både junior- og seniorhockey i Frölunda, og det finnes et håp blant klubbens tilhengere om at klubben skal kjøpe keeperstjernen ut av det siste kontraktsåret i Rangers, slik at han kan gjenforenes med broren også på isen. Men broren toner ned situasjonen.

– Han har kontrakt og vil spille videre der borte, pluss hele livssituasjonen med alt de har der i New York. Det er klart at mange har forhåpninger, og det skrives her og der, men det er nok mer et langskudd.

Joel Lundqvist erkjenner samtidig at det hadde vært gøy å spille sammen i Frölunda igjen, slik de har gjort med suksess i det svenske landslaget. I 2017 ble det VM-gull med Joel som kaptein.

– Selvfølgelig hadde det vært spesielt å spille sammen, men jeg kjenner samtidig til situasjonen. Jeg vet hva han føler og hvordan livet er der borte. Så noen større forhåpninger skal man ikke ha, fortsetter Frölund-kapteinen.

