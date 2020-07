Froome forlater Ineos etter sesongen: – Vært et fantastisk tiår med laget

Etter elleve år i Team Ineos, tidligere Team Sky, skifter Chris Froome beite etter sesongen. Han skal være klar for Israel Start-Up Nation.

Det opplyser laget i en pressemelding.

– Chris' nåværende kontrakt går ut i slutten av desember og vi har bestemt oss for å ikke forlenge, sier lagsjef Dave Brailsford i pressemeldingen.

– Vi annonserer dette tidligere enn normalt for å sette en stopp for alle spekulasjoner slik at laget kan fokusere på sesongen som ligger foran oss, fortsetter han.

Froome vant Tour de France sammenlagt i 2013, 2015, 2016 og 2017. I tillegg har Froome vunnet Vuelta a España to ganger (2011 og 2017) og Giro d'Italia en gang (2018).

– Det har vært et fantastisk tiår med laget, vi har oppnådd så mye sammen og jeg vil alltid sette pris på minnene. Jeg ser framover til nye spennende utfordringer når jeg går inn i en ny fase av karrieren, men i mellomtiden er fokuset mitt på å vinne min femte Tour de France, sier Froome.

Både det anerkjente sykkelnettstedet cyclingnews.com og BBC skriver at Froome allerede har signert for Israel Start-Up Nation. Laget ble startet opp før 2015-sesongen.

Foran årets sesong tok de over Katjusja-Alpecin og ble dermed fast lag på verdenstouren, som automatisk gir plass i de største rittene som Tour de France og Paris-Roubaix.

Fra start

Froome er født i Nairobi og konkurrerte for Kenya fram til mai 2008. Samme år fikk han sin debut i Tour de France for Barloworld. Etter to sesonger i Barloworld kom Froome til Team Sky i forkant av lagets debutsesong i 2010.

– Chris har vært med fra starten. Han er en sann mester, og vi har delt mange minneverdige øyeblikk i løpet av årene. Men jeg tror dette er den riktige avgjørelsen for laget og for Chris, sier Brailsford.

Froome fikk sitt virkelige gjennombrudd da han vant Vuelta a España i 2011. Året etter hjalp han Bradley Wiggins til britenes første Tour-triumf. I 2013 vant Froome sin første av til nå fire triumfer i det legendariske sykkelrittet.

Kapteins-trio

Froome måtte stå over fjorårets Tour de France etter at han veltet stygt på oppvarmingen før en etappe i Critérium du Dauphiné. Briten ble da operert i åtte timer.

Under årets Tour de France, som starter 29. august, stiller Ineos etter planen med de tre siste vinnerne av rittet. I tillegg til Froome stiller fjorårsvinner Egan Bernal og 2018-vinner Geraint Thomas.

– Med tanke på hans meritter er Froome naturlig nok lysten på å være den soleklare lederen i det neste kapittelet av hans karriere. Det er noe vi ikke kan gi garantier om på nåværende tidspunkt, sier Brailsford.

