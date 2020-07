Froome forlater Ineos etter sesongen

Etter elleve år i Team Ineos, tidligere Team Sky, skifter fire ganger Tour de France-vinner Chris Froome beite etter sesongen.

Det opplyser laget i en pressemelding.

– Chris' nåværende kontrakt går ut i slutten av desember og vi har bestemt oss for å ikke forlenge, sier lagsjef Dave Brailsford i pressemeldingen.

– Det har vært et fantastisk tiår med laget, vi har oppnådd så mye sammen og jeg vil alltid sette pris på minnene. Jeg ser framover til nye spennende utfordringer når jeg går inn i en ny fase av karrieren, men i mellomtiden er fokuset mitt på å vinne min femte Tour de France, sier Froome.

Froome vant Tour de France sammenlagt i 2013, 2015, 2016 og 2017. I tillegg har Froome vunnet Vuelta Espana to ganger (2011 og 2017) og Giro d'Italia en gang (2018). Han måtte stå over fjorårets Tour de France etter at han veltet stygt på oppvarmingen før en etappe i Criterium du Dauphine. Briten ble da operert i åtte timer.

