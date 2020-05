Froome frykter at publikum kan velte Tour-planene

Den firedoble Tour de France-vinneren Chris Froome frykter at problemer med å holde publikum unna kan velte planene om å avvikle storrittet i høst.

Sesongens store høydepunkt på sykkelkalenderen skulle egentlig starte 27. juni, men viruspandemien har ført til at det er utsatt drøyt to måneder og skal innledes 29. august. Franske myndigheter har forbudt store arrangementer inntil september, men har sagt at Touren kan avvikles på sine nye datoer dersom de første etappene håndteres på rett måte.

Det er Froome i tvil om man vil klare å gjøre. Han mistet fjorårets utgave på grunn av alvorlige skader han pådro seg i en velt, men han er i hardtrening for å jage sin femte sammenlagttriumf.

Spørsmål

– Vi kan gjennomføre rittet selv om det ikke står folk langs hele løypa, og det kan overføres på TV. Vi får ikke de samme scenene som når vi sykler gjennom en tunnel av folk, men kanskje er det den versjonen av Touren vi trenger i år, sier den 34-årige briten ifølge nyhetsbyrået PA.

– Jeg tror det store spørsmålet blir om arrangøren vil makte å holde folk borte, eller om det vil bli store folkeansamlinger der vi skal sykle.

Froome vant Tour de France sammenlagt i 2013, 2015, 2016 og 2017. I 2018 vant han Giro d'Italia, mens han hjalp lagkamerat Geraint Thomas til seier i Touren. I fjor brakk han beinet, albuen og flere ribbein da han veltet stygt under trening. Skadene var så alvorlige at hans videre karriere var i fare, men han rakk så vidt å gjøre comeback før koronaviruset stoppet sykkelsesongen.

Rustet

Nå er Froome i hardtrening for Tour de France.

– Det blir inntil seks timer om dagen på ergometersykkel. Det er ganske kjedelig til tider, og jeg har vært gjennom alle spillelistene mine ti ganger hver. Men det må til, sa han i et Instagram Live-intervju.

– Jeg er på vei tilbake fra en alvorlig skade, så mye av treningen jeg har gjort har foregått innendørs. Det har på en måte forberedt meg på nedstengningen av samfunnet, så mentalt er det kanskje lettere for meg enn det er for mange andre.

(©NTB)