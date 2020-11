Froome tildelt ni år gammelt Vuelta-trofé etter dopingskandale

Chris Froome ble søndag hedret som vinneren av Vuelta a España 2011. Foto: Fabio Ferrari/LaPresse via AP/NTB Foto: (NTB scanpix)

Chris Froome avsluttet Vuelta a España i 2011 som nummer to, men ble søndag tildelt trofeet etter at Juan José Cobo ble tatt for doping i fjor.

– Det er fantastisk endelig å få trofeet fra Vueltaen i 2011, spesielt grunnet måten jeg fant ut at jeg hadde vunnet, sa Froome til Eurosport. Den opprinnelige vinneren Cobo ble tatt for å ha brukt prestasjonsfremmende midler i perioden 2009-2011 og ble fratatt seieren i 2019. Samme år var Froome involvert i en grusom velt under Criterium de Dauphiné. Briten pådro seg brudd både i låret, albuen, ryggen og flere ribbein i skrekkfallet. Skadene ble omtalt som karrieretruende. På sykehuset fikk han imidlertid en overraskende nyhet. – Jeg lå på intensivavdeling og hadde nettopp våknet da de sa «Gratulerer, du har vunnet Vuelta 2011». Det var et veldig surrealistisk øyeblikk, der jeg trodde at jeg kanskje drømte. Med seier i Vueltaen ble Froome den første briten til å vinne et Grand Tour og fikk hevet antall totale Grand Tour-triumfer til sju. Briten beskrev Vueltaen i 2011 som et vendepunkt i karrieren hans, som ga ham selvtillit til å kjempe for flere Tour-titler. (©NTB)