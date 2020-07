Frp ber regjeringen åpne breddefotballen

Fremskrittspartiet reagerer kraftig på at breddefotballen holdes tilbake.

Torsdag i forrige uke kom meldingen om at myndighetene ikke kommer til å åpne opp for kamper og treninger i breddefotballen før tidligst i august.

Frps idrettspolitiske talsmann, Himanshu Gulati, ber regjeringen endre avgjørelsen, og mener at kulturministeren ikke forstår Fotball-Norge.

- Det blir spesielt at man nå kan klemme venner igjen, drikke alkohol på byen til 3 på natta og 800 personer kan se kamp på storskjerm på Kontraskjæret, mens å spille fotballkamp for sitt breddelag fortsatt er forbudt, sier Gulati til Nettavisen.

KRITISK: Himanshu Gulati stiller seg kritisk til Regjeringens beslutning om å holde breddeidretten stengt. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

- Håper han forstår alvoret

Han mener det er på tide at kulturministeren snart står opp for breddeidretten.

- Det er på tide at Abid Raja står opp for breddeidretten og viser at han kan kjempe breddefotballens sak innad i Regjeringen. Jeg håper han forstår alvoret, for dette kan velte mange klubber over hele landet, sier Gulati.

Les også: Ingen ytterligere åpning av breddefotballen før tidligst i august

Gulati er kritisk til kulturministerens opptreden i den betente saken. Han mener blant annet at ministeren kan ha feilinformert Stortinget.

- Abid Raja sa i forrige uke på skriftlig spørsmål fra Stortinget at NFF selv må avgjøre hvilke kamper som skal starte opp. Dersom dette er bløff er det ikke bra, konkluderer Gulati.

Stort engasjement

Spørsmålet om når breddefotballen kan åpne igjen har vært et kraftig debattert tema den siste tiden, og flere av Norges største idrettsprofiler har kastet seg inn i diskusjonen.

ENGASJERT: Maren Mjelde er blant de som ønsker at det snart skal åpnes for breddefotball igjen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Chelsea-stjernen Maren Mjelde er blant de som har involvert seg, og i helgen la hun ut et innlegg på Instagram der hun ytret et ønske om at hele Norge snart skal kunne få spille fotball igjen.

Norges Fotballforbund og Fotballpresident Terje Svendsen har i tillegg vist sin misnøye med Regjeringens avgjørelse. Allerede 23. juni la NFF ut en Tweet med emneknaggen #FåIgangBredden, som sender et tydelig signal om deres standpunkt i saken.

Enn så lenge må breddefotballen smøre seg med tålmodighet.