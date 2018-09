Første seier for Elverum i mesterligaen

Elverum har startet mesterligaen med to tap, men hjemme mot spanske Ademar Leon kom den første seieren. Fjorårets seriemester vant 30-25.

Over 2000 hadde møtt opp i Terningen Arena for å følge Elverums mesterliga-eventyr. De fikk mye å juble for før hvilen, og hjemmelaget gikk til pause med en 18-13-ledelse.

Den første kampen i mesterligaen endte med 28-30-tap hjemme mot Wisla Plock. Deretter ble det nok et tomålstap, denne gangen 24-26, mot Dinamo Bucuresti. Flere på tribunen fryktet nok det verste da gjestene fra Spania tok innpå etter hvilen.

Men de holdt unna, anført av Tine Poklar og Lukas Sandell. De scoret sju mål hver, og sørget for 30-25-seier.

Det er Elverums første i mesterligaen denne sesongen, og de klatrer på tabellen til en delt 4. plass. Wisla Plock er uten poengtap etter tre runder, og leder gruppa.

Lørdag venter Wacker Thun (Østerrike) på bortebane. De ligger sist etter ett poeng på sine tre første kamper.

