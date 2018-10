Første stikk til Red Sox i World Series baseball

To av verdens beste kastere skulle duellere i World Series-åpningskampen, men offensive spillere stjal showet da Boston Red Sox slo Los Angeles Dodgers 8-4.

Slagmennene herjet med både hjemmelagets Chris Sale og gjestenes Clayton Kershaw, og ingen av dem kom seg gjennom 5. omgang. Avløserne måtte gjøre brorparten av jobben, og da passet det bra at innbytter Eduardo Nuñez også sto for det offensive høydepunktet med sin tre poengs homerun som punkterte kampen i 7. omgang.

Dodgers-esset Kershaw fikk problemer umiddelbart, og Red Sox scoret to poeng mot ham allerede i 1. omgang. Sale var også menneskelig, og han trengte 50 kast for å komme gjennom de to første omgangene. Begge ess ble byttet ut før de hadde fått noen ut i 5. omgang.

Seks avløsere fullførte jobben for Red Sox og lot ikke Dodgers score flere enn ett poeng ut over de tre som ble notert mot Sale. Likevel sto kampen og vippet inntil Nuñez sendte ballen opp på tribunen første og eneste gang han fikk slå.

Nuñez starter normalt mot venstrehendte kastere, men Red Sox-manager Alex Cora lot unge Rafael Devers prøve seg mot Kershaw, og dagen før sin 22-årsdag ble han den fjerde i historien (etter Lou Gehrig, Alex Rodriguez og Ryan Howard) som har slått inn poeng i åtte sluttspillkamper på rad.

I 7. omgang overtok Nuñez plassen på 3. base og punkterte kampen med sin fulltreff.

– Jeg bryr meg ikke om å være helt. Alt som betyr noe er at vi vant, og det gjør vi alltid sammen. Det eneste positive ved snakk om «helter» er at det innebærer at vi har vunnet, sa Nuñez.

En annen forgrunnsfigur for Red Sox var Andrew Benintendi, som hadde fire basegivende treff og scoret tre poeng. For Dodgers slo Manny Machado inn tre poeng.

Neste kamp spilles natt til torsdag norsk tid, også den i Boston. World Series avgjøres som alltid i best av sju kamper.

