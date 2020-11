Frustrert over Flugstad Østbergs startnekt

Landslagskolleger synes det blir vondt å ikke se Ingvild Flugstad Østberg på startstreken i vinter.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Det var i forrige uke det ble kjent at Flugstad Østberg har fått startnekt for hele sesongen av Skiforbundets helseteam.

I en pressemelding opplyste forbundet om at den norske langrennsprofilen må gjennom en rehabiliteringen som består av oppfølging med landslagstrenere, fysioterapeut, lege og ernæringsfysiolog.

Flugstad Østberg har slitt med å finne den riktige balansen når det kommer til treningsbelastning og ernæring over tid og nå har helseteamet satt foten ned.

Hun har imidlertid store forhåpninger om å være tilbake til OL-sesongen neste år.

- Hun synes det er kjedelig



I motsetning til Flugstad Østberg er Therese Johaug på plass på Beitostølen hvor det er nasjonal sesongåpning denne helgen.

Johaug synes det er leit at hennes landslagskollega ikke får konkurrere i vinter.

- Jeg føler først og fremst veldig med Ingvild, at hun er i den situasjonen hun er i. Jeg vet hvor mye hun elsker å gå skirenn og konkurrere, sier Johaug til Nettavisen.

Johaug bekrefter at de snakker sammen om situasjonen Østberg er i.

- Jeg og Ingvild har en åpen og ærlig dialog. Både som lagvenninner og som gode venninner.

- Hvordan har hun tatt den siste nyheten?

- Hun synes det er kjedelig. Jeg vet akkurat hvordan det er å ikke få gå skirenn. Selv om det var andre grunner, så hadde jeg to år uten å gå et eneste skirenn. Man må prøve å snu ting til noe positivt, se fremover, ikke grave seg ned og heller se de mulighetene man har nå, forteller Johaug.

Hun mener Østberg nå må ha OL-sesongen som sitt store mål.

- Det er bare å finne roen hjemme og gjøre de tiltakene hun skal gjøre, så er hun tilbake neste vinter, sier Johaug.

Reagerte med frustrasjon



Johaug er langt i fra den eneste som synes det kjedelig å høre at Østberg ikke får konkurrere i vinter.

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier det var med tungt hjerte at han mottok nyheten om at Flugstad Østberg hadde fått startnekt denne sesongen.

- Vi tar det til etterretning. Jeg blir skuffet, lei meg og litt irritert når jeg får den meldingen. Samtidig har jeg full tillit til helseteamet og respekterer avgjørelsen. Hvis de sier at det er dette hun har best av nå, så er det det. Da er det ikke noe å diskutere. Den innstillingen føler jeg at Ingvild har også. Nå har hun fått god tid til å komme tilbake og bli en god skiløper igjen. Det var litt opp og ned i fjor, sier Iversen til Nettavisen.

Å finne den rette balansen når det kommer til ernæring og treningsbelastning er en utfordring mange idrettsutøvere møter på.

Landslagstreneren tror at landslagsledelsen er flinke nok til å rådføre utøverne til å finne den rette balansen.

- Det handler nok mer om at enkeltutøverne ikke er flinke nok til å ta de rådene de får. Det gjelder Ingvild og. Hun har vært flink til mye, men kanskje ikke flink på alt. Enten det gjelder trening eller andre ting, er det opp til utøverne selv. Jeg tror hun har fått de rådene som skulle blitt gitt, sier Iversen.

Østberg har selv ikke villet uttale seg noe mer om situasjonen hun er i, men sa i en pressemelding forrige uke at hun er helt bestemt på å slå tilbake.

- Jeg skal stå på for å komme meg tilbake til det som gir meg verdens beste energi – å konkurrere på ski – ved å justere treningen og sørge for at ernæringsinntaket er godt nok over tid, sier Flugstad Østberg.

Langrennssesongen starter fredag med nasjonal sesongåpning på Beitostølen.



