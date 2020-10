Frustrert Rekdal har sett nok. Nå etterlyser han evaluering etter Norge-fiasko: - Det er bare bunnslammet som ikke er med

Kjetil Rekdal er oppgitt over landslaget. Han ber hele Fotball-Norge om å se seg selv i speilet.

ULLEVAAL STADION/AKERSGATA (Nettavisen): Han er et av de største symbolene på norsk landslagssuksess, men etter at Rekdal la de gule fotballskoene på hyllen har det vært lite å jubel knyttet til det norske herrelandslaget i fotball.

Forrige mesterskap med norsk deltakelse var i EM i 2000. De siste 20 årene har landslaget sviktet da det gjaldt som mest - akkurat som da Lars Lagerbäcks menn tapte den viktige kvalifiseringskampen i Nations League mot Serbia torsdag kveld.

Les også: FCK-boss etter sparkingen av Solbakken : - Det kan jeg avvise 110 prosent

Rekdal er fortsatt frustrert når Nettavisen tar kontakt med ham dagen derpå etter den svært skuffende landskampen mellom Norge og Serbia.

- Det var ekstremt frustrerende og jeg ble kanskje litt narret selv av at vi kanskje har sett bedre ut enn vi egentlig er, at det grunnleggende med duellkraft, løpskraft, energi og entusiasme ikke er på plass. Det var det Serbia som kom med og vi hadde veldig lite av det, sier Rekdal til Nettavisen.

Les også: Innrømmer tabbe: –⁠ Den store feilen jeg har gjort

TAP: Haitam Aleesami, Kristoffer Ajer og resten av det norske laget spilte ingen god kamp mot Serbia. Foto: Fredrik Varfjell (NTB)

- Vi er for snille

Men mens enkelte har kritisert både enkeltspillere og landslagssjef Lars Lagerbäck, velger Rekdal å se det større bildet.

Den tidligere landslagshelten og nåværende HamKam-treneren, mener Fotball-Norge generelt har noen koder å knekke.

- At vi er for snille i norsk fotball er det ingen tvil om. Vi er flinke på mye, men vi er for snille, forteller Rekdal.

- Hva legger du i det?

- Å stille krav til prestasjonen, å stille krav til resultat.

Les også: Lørdagens Premier League-rykter

Han mener man må grave i hvorfor landslaget gang på gang klarer å rive hinderet når det virkelig gjelder.

- Det med A-landslaget har pågått i mange, mange år tilbake i tid. Da kan man stille spørsmål om miljøet rundt landslaget er riktig. Jeg vet ikke, men jeg stiller spørsmålet. Jeg snakker ikke om treneren og sånt, men hvordan er miljøet er når man kommer på trening. Hvordan blir det bygd opp til kamp? Her er det mange faktorer. Man må grave litt i det, sier han og fortsetter.

- Jeg sier ikke at man skal kaste ut folk, det er ikke det som er poenget mitt, men jeg tror alle må se i seg selv og rundt seg selv og finne ut hva som skjer. Mot Serbia stod vi med lua i hånda.

- Bare bunnslammet som ikke er med

Men det er ikke bare oppgjøret mot Serbia som frustrerer den tidligere landslagshelten.

For at Norge ikke har klart å kvalifisere seg til et EM-sluttspill gjør Rekdal oppgitt.

- Nesten hele Europa skal være med i EM. Det er bare bunnslammet som ikke er med - Færøyene, Liechtenstein, Luxembourg og Norge.

Les også: Ellevilt drama på Ullevaal: EM-håpet ute for Norge etter ekstraomganger

- Du kan godt si at vi var uheldige med trekningen, men man er ikke uheldig med trekningen hver gang, sier Rekdal.

Selv om det å kvalifisere seg til VM ser ut som en vanskelig oppgave, ettersom det er langt mer krevende enn å komme seg til EM, håper Rekdal å se en bedre utgave av Norge allerede mot Romania søndag.

- Dette må de riste av seg og komme ut mot Romania med ny giv og energi. De fotballkampene som er spilt får man ikke endret, men man kan lære av dem og det må de.