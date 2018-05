Frustrerte norske spillere scorer ikke mål

Norge har gått tre strake kamper i VM uten å få nettkjenning. Nå begynner spillerne å bli frustrerte foran de to siste kampene i Herning.

– Hvem skal score målene, ble Petter Thoresen spurt da han møtte norske journalister etter fredagens kamp mot Danmark.

– Vi har jo Thomas Valkvæ Olsen som alle ville ha med, som scoret 25 mål i serien. Vi har jo også toppscoreren i eliteserien med her (Tobias Lindstrøm). Likevel holder det ikke, for vi scorer jo nesten ikke mål. Vi slet med det i treningskampene også, sa han.

– Vi er ikke gode nok til å produsere mot lag som Finland og USA. Vi burde kanskje vært det mot Danmark, men vi er ikke spesielt effektive.

Håpet om kvartfinaleplass ble knust fredag.

– Vi bør være mentalt forberedt på at nå handler resten av VM om å overleve. Vi ønsket å nå et sluttspill, men det røk mot Danmark. Nå trenger vi flere poeng, og vi må score mål for å få det. Det holder kanskje med bare ett poeng, så vi kan for så vidt spille 0-0. Men det ville vært gøy å score igjen snart, sa landslagssjefen.

Danmark straffet svakt norsk boxplay med tre overtallsscoringer fredag. Sju av ti danske mål så langt i VM har kommet i power play.

– Det sitter nok litt i at vi ikke har klart å score på tre kamper, mener Thoresen.

Søndag venter USA, mens Norge avslutter mot Sør-Korea tirsdag. Den kampen kan bli avgjørende for fortsatt plass i elite-VM.

