Frykter breddefotball-nei har gjort at «en ny Pellegrino» har forsvunnet: – Det er kritisk

Kristiansund-storscorer Amahl Pellegrino bøttet inn mål i 4. divisjon som 21-åring. Han og NFF er bekymret for at en tilsvarende spiller kan ha forsvunnet i år.

– Man vet aldri, men jeg håper ikke det, sier Pellegrino til NTB.

Kristiansund-spissen har denne sesongen scoret 25 mål på 27 kamper fra start. Ved to anledninger er han blitt byttet inn.

Men det har vært en brokete vei til toppen for 30-åringen. Som 21-åring spilte Pellegrino for Drammen FK i 4. divisjon. Ifølge fotball.no scoret den målfarlige spissen 16 mål på 14 kamper, men Pellegrino selv har egne tall: 28 mål på 12 kamper.

I år er breddefotballen blitt offer for restriksjonene som følge av koronapandemien. Det har vært null kampaktivitet i fotballen for lag i 3. divisjon og nedover på herresiden og 2. divisjon og nedover på kvinnesiden. Spillere som har spilt på disse lagene og vært 20 år eller eldre, har dermed gått glipp av en hel sesong med fotball og muligheten til å bli bedre fotballspillere.

Snur fort

Det hadde i 2011 betydd en sesong uten fotball for Pellegrino. Han tror 2020 kan ha ødelagt potensialet til noen potensielle stjernespillere.

– Det er jo det som er farlig. Det kan være folk som har gått inn i 2020 og tenkt at det er deres siste sjanse, at det er nå eller aldri. Så kommer korona, og de får ikke spille fotball på ett år. Da er det lett å gi opp, sier Pellegrino til NTB.

Etter den målrike sesongen i 2011 for Pellegrino gikk ferden videre til Bærum i 1. divisjon.

– Fotballen snur fort. Et år spiller du i 4. divisjon, året etter spiller du i adeccoligaen. Et stort sprang, sier han.

– Kritisk

Alf Hansen er direktør for utvikling og aktivitet i Norges Fotballforbund (NFF). Han deler Pellegrinos tanker om årets sesong.

– Det er kritisk. Det er en bekymring vi har at man skal miste spillere. At de som er på disse nivåene, skal miste gnisten. Det er en uro vi deler i vår organisasjon om hva som vil skje framover, sier Hansen til NTB.

I høst ble fase én startet opp i breddefotballen i store deler av landet. Det betyr at man kan trene med kontakt, men dette er senere blitt stoppet flere steder, blant annet Oslo, fordi smittetrykket har vært for høyt.

– Til tross for de tøffe rammene man har nå, håper man at man finner alternative treningsmetoder, så man holder motivasjonen og ferdighetene ved like, sier Hansen.

– Aldri for sent

Etter tre sesonger i Bærum havnet Pellegrino i Lillestrøm. Der ble han ikke en stor suksess, men han fikk det mer til å svinge i Mjøndalen der de fleste kampene var i 1. divisjon.

I Strømsgodset klaffet det heller ikke helt over to sesonger før han virkelig kom til sin rett i Kristiansund, som han signerte for i august 2019. Der står han med imponerende 33 mål på 39 kamper i Eliteserien. Storscoreren har følgende råd til alle fotballspillere som har gått gjennom en sesong uten kamper:

– Det er aldri for sent. Man må ikke være 18 år for å bli verdens beste eller nå drømmen om å bli profesjonell fotballspiller. Jeg håper folk tenker at kjærligheten man har for fotballen, må være drivkraften til å legge ned de timene og trene på egen hånd.

– Hadde jeg vært i en sånn situasjon, hadde mitt hovedfokus vært å trene på det fysiske. Det var det jeg slet mest med på den tiden. Jeg hadde tenkt: «Ok, ett år på å bygge enda mer muskler. Det skal være hovedbasen jeg skal trene det året. Når jeg kommer tilbake i 2021, kommer det en sterkere versjon av Pellegrino», om du skjønner hva jeg mener.

(©NTB)

Reklame Startet julen med å vinne i Eurojackpot