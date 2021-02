Det er ventet store temperaturforskjeller i ski-VM.

Etter noen uker med temperaturer langt under null, er gradestokken i ferd med å snu i Oberstdorf hvor det skal arrangeres VM i nordiske grener fra neste uke av.

Ifølge værmeldingen til blant andre norske Meteorologisk institutt kan temperaturene stige opp mot nærmere 20 grader i VM-byen.

Det kan skape store utfordringer for både arrangøren, utøverne og ikke minst smørerne.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad mener forholdene kan bli et mareritt.

I verstefall kan temperaturene bli så høye at løypen går i oppløsning.

- Da kan det bli helt sørpete føre. Da er vi over på et mareritt, sier Skinstad til Nettavisen.

- Man kommer til et punkt der snøen bare mister snøkonsistensen. Hvis man får 14 dager med 15-20 varmegrader ganske langt sør i Tyskland, så begynner det å bli ordentlig trøblete, forteller langrennseksperten.

Han håper imidlertid at redningen blir at temperaturene vil holde seg under frysepunktet på nettene.

- Det vil gjøre at smelteperioden vil bli kortere per døgn. Det er når det blir varmegrader på natten at det blir problemer. Da kan man heller ikke salte for man trenger minusgrader på et tidspunkt for å få en fast base å salte på, forklarer Skinstad.

Norge følger utviklingen



Smøreteamet for det norske langrennslandslaget har fått med seg værmeldingene og er allerede nå på vei ned til Oberstdorf for å gjøre de siste forberedelsene før mesterskapet starter.

Smøresjef Stein Olav Snesrud forklarer at de vil følge utviklingen nøye.

Han forklarer at de vil kartlegge hvordan snøen i VM-løypene forandrer seg i løpet av en dag i Oberstdorf.

- Den største utfordringen i sånt vær, hvor det er minusgrader på natten og ekstremt varmt på dagen, er at det blir mange forskjellige typer skiføre i løpet av dagen. Det er viktig å kartlegge, forteller Snesrud til Nettavisen.

Fra blå ekstra til rødt klister-føre



I VM-løypene vil det være partier med skygge, mens andre steder vil solen står rett på løypen. Det skaper utfordringer.

Snesrud forteller at det vil gjøre at løypen består av områder der det er «blå ekstra-føre», mens andre steder vil det være «rødt klister-føre».

Smøresjefen forklarer at de har vært borti lignende forhold tidligere i Mellom-Europa og at det kan minne litt om VM i Seefeld for to år siden.

- Det er ikke det at det er ukjent fenomen, men det blir spennende å se hvordan snøen er når vi kommer dit og hvordan utviklingen blir.

- Det blir nok ikke like ekstremt som i Seefeld hvor man hadde én løype som omtrent bare var i skyggen og én som omtrent bare var i solen. Her blir det mer varierende, men det blir mer solpåvirkning i denne løypen. Det vil også være noen skyggebakker her og, sier Snesrud

- Hva blir løsningen da?

- Man må finne det som er minst dårlig. Det blir en hårfin balansegang. Man må få nok feste der det er bløtest uten at det iser og kladder der det er kaldest, forklarer smøresjefen.

Han er spent på ukene som nå venter.

- Dette gleder vi oss veldig til. Det er litt ekstra nerve og det er enda mer spennende når det er mesterskap. Vi hadde noen fantastiske dager i Seefeld sist. Den er hard å kopiere, men vi får håpe vi kan være i nærheten, sier Snesrud.

Landslaget reiser ned lørdag

Mens smøresjefen og hans team kjører fra Norge onsdag, så reiser langrennsutøverne med chartret fly til Oberstdorf først lørdag.

De VM-klare utøverne har den siste perioden ladet opp til det kommende mesterskapet hjemme i Norge.

Blant dem er Therese Johaug.

- Jeg har forsøkt å legge inn en gode mengdeperiode med mye trening. Nå skal jeg begynne å spisse med flere hardøkter framover. Og da håper jeg på at formen skal være bra før VM starter, sier Johaug til Nettavisen.

Den norske VM-favoritten er spådd å ta flere medaljer i det kommende mesterskapet, men fikk erfare i de siste verdenscuprennene i Falun at flere av utlendingene er klare til å utfordre henne i Oberstdorf.

- Jeg er jo revansjsugen. Den følelsen er blitt desto større, for å si det sånn. Jeg går inn i mesterskapet nå, og det er ikke bare jeg som er favoritt til å stå øverst på pallen. Så det er litt godt, forteller Johaug.

