Frykter myndighetene kan stoppe Premier League. Nå kalles managere og kapteiner inn til møte

Koronaviruset skaper hodebry.

Smittetallene i Premier League har økt i januar med utbrudd i flere forskjellige klubber.

The Athletic og enkelte andre engelske medier skriver torsdag at ligaledelsen er bekymret for at britiske myndigheter i verstefall kan sette en stopper for ligaen.

De siste ukene har spillere og klubber måttet tåle kritikk etter at flere har blitt avslørt for å ikke følge smittevernsprotokollen.

I julen ble blant andre tre Tottenham-spillere og en West Ham-spiller avslørt for å ha brutt Covid-19-reglene da de feiret jul sammen.

Britiske myndigheter har allerede advart fotballspillere om å følge reglene.

Krisemøte



Premier League tar nå grep og kaller både kapteiner og managere fra ligaens 20 klubber inn til krisemøter både torsdag og fredag.

Der vil de diskutere de nye smittevernsprotokollene.

Én ting Premier League-ledelsen umiddelbart vil ha slutt på er klemming, håndhilsing og draktbytter.

Det er har også spillerne blitt informert om, men senest onsdag kveld var det lite tegn til bedring blant flere av lagene i aksjon.

Vil strekke seg langt



Manchester City var blant lagene som feiret med å klemme hverandre da de gikk opp i ledelsen mot Brighton onsdag kveld.

Nå gjenstår det å se om en ny alvorsprat med klubbene vil skape endring.

The Athletic skriver at Premier League-ledelsen vil strekke seg langt for å holde ligaen gående.

