Fulgte ikke myndighetenes råd: Tottenham varsler alvorsprat med Aurier og Sissoko

Tottenham-spillere har igjen havnet i medienes søkelys etter en treningsøkt under koronakrisen.

Spurs-profilene Serge Aurier og Moussa Sissoko la denne uken ut en treningsvideo på Instagram der de sammen gjennomfører løpeøvelser i en park.

Problemet er imidlertid at treningen ikke gjennomføres i henhold til myndighetenes retningslinjer i forbindelse med koronakrisen i England.

De innebærer blant annet at man skal holde avstand til hverandre, noe de to Premier League-spillerne ikke gjør.

Varsler alvorsprat

Aurier har senere slettet treningsvideoen og sammen med Sissoko har han nå kommet med en beklagelse.

- Vi forstår at vi som profesjonelle fotballspillere har et ansvar som rollemodeller, spesielt i en slik situasjon som verden nå er i. Vi ønsker å beklage at vi ikke har satt noe godt eksempel, skriver Tottenham-spillerne.

Samtidig takker de det engelske helsevesenet.

En talsmann for Tottenham sier til Daily Mail tirsdag at klubben kommer til å ta en prat med de to spillerne om tirsdagens hendelse.

Mourinho fikk også kritikk



Manager Jose Mourinho og spillerne Tanguy Ndombele, Davinson Sanhez og Ryan Sessegnon fikk tidligere denne måneden kritikk for å ikke ha fulgt myndighetenes retningslinjer på en lignende måte da de trente sammen i en park nord for London.

Mourinho tok da kritikken til etterretning, men de negative oppslagene hindret likevel ikke Aurier og Sissoko fra å tabbe seg ut på en lignende måte.

Inntil videre må Tottenham-spillerne i likehet med resten av Premier League-lagene finne seg i å trene for seg selv.

Premier League har stoppet opp som følge av koronaviruset og det er usikkert når ligaen vil starte opp igjen.

