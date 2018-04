Fulham holder presset oppe i opprykkskampen

Stefan Johansen og Fulham gir ikke opp kampen om direkte opprykk. Fredag klatret laget til opprykksplass igjen med 3-0-seier i byderbyet mot Millwall.

17-årige Ryan Sessegnon, som sist helg ble kåret til årets spiller i mesterskapsserien, scoret det viktige første målet rett etter pause. Han reagerte lynsnart da Jordan Archer ga en unødvendig retur, og unggutten satte inn sitt 15. mål for sesongen.

Stefan Johansen holdt på å doble ledelsen da han rett etter kom alene med keeper, men avslutningen endte utenfor.

Ti minutter senere gjorde Kevin McDonald 2-0 med et langskudd. Aleksandar Mitrovic satte punktum rett før slutt, og dermed var tre nye poeng i boks for laget som ikke har tapt i serien siden jul. 17 seirer og fem uavgjorte er status på de 22 siste kampene.

Millwall måtte tåle sitt første serietap siden 1. januar. Laget kjemper om plass i opprykkssluttspillet.

Selv om Fulham er tilbake på 2.-plassen, ligger Cardiff best an til å slå følge med Wolverhampton rett opp i Premier League. Den walisiske klubben er bare to poeng bak med to kamper mindre spilt.

Fulham-seieren legger like fullt press på rivalen, som får besøk av Nottingham Forest lørdag. Cardiff har igjen fire kamper, Fulham bare to.

Stefan Johansen spilte hele kampen for Fulham.

