Fulham-manageren raste etter 1-1 borte mot Newcastle: – Kriminelt!

Newcastle spilte 1-1 hjemme mot Fulham i engelsk Premier League i en kamp der flere omstridte dommeravgjørelser gikk mot gjestene.

Fulham måtte spille siste halvtime med ti mann etter at Joachim Andersen ble utvist i situasjonen som ga Newcastle straffespark og 1-1. På overtid ropte gjestene på straffespark da Ciaran Clark handset i eget felt, men ble ikke hørt.

Med det ene poenget har Fulham nå 10 poeng, og laget klatret over nedrykksstreken på bedre målforskjell enn Burnley. Likevel følte laget seg snytt.

– Vi har all den nye teknologien, og likevel greier de ikke å treffe de rette avgjørelsene. Jeg forstår at dommere gjør feil i kampens hete, men ikke at de gjør feil når de får se det om igjen i sakte film, sa Fulham-manager Scott Parker til Sky Sports.

– Vi har all denne teknologien, og likevel ender det med å bli feil. Det er kriminelt.

Komisk

I den første halvtimen bar kampen preg av mye vilje, men lite finspill. Feilpasningene florerte. Det var noe overraskende Fulham som hadde mest ballbesittelse. Det var også gjestene som tok ledelsen like før sidebytte da Newcastles Matt Ritchie ble truffet av headingen fra Tosin Adarabioyo på en corner og ballen på komisk vis endte i mål.

Etter en times spilles måtte Joachim Andersen ty til ulovlige midler for å stoppe Callum Wilson på vei gjennom. Dansken fikk rødt kort, og Wilson kunne utligne på den etterfølgende straffen. Det skjedde etter at dommeren benyttet seg av VAR.

– Kontakten var utenfor feltet, og så fortsatte han (Wilson) inn i feltet og kastet seg. Jeg forstår ikke avgjørelsen om dommeren så det fra samme kameravinkel som meg, sa Parker.

Uenig

Newcastle-manager Steve Bruce var ikke overraskende uenig.

– Jeg synes dommeren gjorde rett, sa han.

Fulham holdt ikke bare unna med ti mann den siste halvtimen, men kunne også ha fått sjansen til å avgjøre da ballen på overtid traff Clark i hånden. Til tross for rasende Fulham-protester ble det ikke straffespark.

– Den situasjonen har jeg ikke sett igjen, så jeg kan ikke være sikker, sa Parker til BBC.

Newcastle slo tilbake etter 2-5 for Leeds i midtuken, mens det var Fulhams tredje strake uavgjort. London-laget kom fra 1-1 hjemme mot Liverpool og 0-0 mot Brighton.

(©NTB)

