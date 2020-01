Fulham sendte Aston Villa og Ørjan Nyland ut av FA-cupen

Vertene vartet opp med to drømmescoringer etter pause.

FULHAM - ASTON VILLA 2-1:

To praktmål av Fulham etter garderobehvilen sørget for å sende Premier League-laget Aston Villa og keeper Ørjan Nyland ut i FA-cupens tredje runde lørdag.

Den første omgangen av oppgjøret mot Stefan Johansen og Championship-laget Fulham på Craven Cottage fortonet seg mest som et langt gjesp uten store sjanser.

Først på overtid måtte Fulham-keeper Morak Rodák foreta seg noe, på det som var kampens første avslutning på mål. Slovakiske Rodák var raskt nede og slo et forsøk fra Aston Villa-spiss Jonathan Kodija til corner.

Les også: Ble tildelt sisteplass i heatet. Svarte med å knuffe til motstander

Tidlig i den andre omgangen skulle det likevel bli fart på sakene, og hett rundt ørene på Ørjan Nyland. 29-åringen voktet Villa-buret i førstemålvakt Tom Heatons skadefravær.

De siste dagene er det blitt spekulert i om Birmingham-klubben henter en ny keeper i januarvinduet. Burnley-reserven Joe Hart er blitt nevnt blant de angivelige kandidatene. I så måte hadde Nyland litt press på skuldrene i denne kampen.

Frikjent av Friling



Ni minutter ut i andre omgang fikk den utlånte Brighton-vingen Anthony Knockaert avansere innover i banen, forbi flere merkelig passive Aston Villa-spillere. Franskmannen rundet av angrepet med å bøye ballen opp i det lengste krysset. Nyland ikke fikk strukket armene langt nok bort til å hindre scoring.

FANT FLYTEN: Stefan Johansen gratulerer Fulham-lagkompisen Anthony Knockaert med kampens første scoring mot Aston Villa. Seinere var vardøværingen nest sist på det avgjørnde målet i kampen. Foto: Tony O'Brien (Reuters / NTB scanpix)

- Nyland rekker ikke bort, og det eksploderer fra venstrebeinet til Anthony Knockaert, kommenterte Arnstein Friling på Viasat 4, før han tilføyde:

- Det der kan du ikke si så mye på. Det er liksom ikke så mye han kan gjøre med den der, Ørjan Nyland.

Få sekunder seinere måtte sunnmøringen i aksjon igjen. Heldigvis for Villa sto Nyland i veien for Joe Bryans forsøk, mens nordmannens lagkametater fikk renset unna returen like foran målstreken.

Bryan ble stoppet av Nyland igjen noen minutter seinere, før Aston Villa og Anwar El Ghazi sørget for 1-1.

Angrepskollega Kodija gjorde mesteparten av arbeidet da han sendte ballen i en høy bue over Rodák. Forsøket dalte ned like foran målstreken, der El Ghazi styrte kula inn den siste halvmetern, like foran Fulhams Cyrus Christie.

Les også Larkov ble tildelt sisteplass i kvartfinalen. Svarte med å knuffe til motstander

Drømmetreff



En innbytter skulle så gjøre livet enda surere for Ørjan Nyland. Knappe to minutter etter at han kom inn for Kevin MacDonald, ladet Bournemouth-eide Harry Arter skuddfoten.

Arter mottok en kortpasning fra Stefan Johansen, før han dundret ballen opp i den samme vinkelen som Knockaert gjorde tidligere i kampen.

- Hva har Ørjan Nyland gjort galt, som får to raketter opp i korset? spurte Friling seg.

- Han når ikke den heller. Men jeg synes ikke han gjør noe galt der. Ballen skrur utover og opp i hjørnet. For noen treff. Det er helt oppe i hjørnet. Man kan ikke forlange at en keeper skal ta de der, fortsatte Viasat-kommentatoren.

Stillingen sto seg kampen ut, og Aston Villa er dermed ute av denne sesongens FA-cup.

Det samme er Premier League-kollegene i Brighton etter 0-1 på hjemmebane mot Sheffield Wedenseday lørdag. Adam Reach scoret kampens eneste mål på Amex Stadium etter 65 minutters spill. Dermed satte han også en stopper for Brightons FA-cupambisjoner denne sesongen.