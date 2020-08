Fulham sikret opprykk til Premier League etter keepertabbe

Opprykket, som ville gitt Brentford nærmere to milliarder kroner, gikk i vasken da keeper David Raya gjorde en kostbar feilvurdering.

BRENTFORD - FULHAM 1-2:

Fulham er klare for neste sesongs Premier League etter at Brentford ble slått 2-1 etter ekstraomganger på et folketomt Wembley tirsdag kveld.

Den viktige 1-0-scoringen kom rett før slutten på første ekstraomgang, da Fulham fikk frispark ute på venstresiden, nærmere 40 meter fra mål.

Fulham-backen Joe Bryan strakk armen i været og så tilsynelatende ut til å skulle slå et innlegg. Det trodde også Brentford-keeper David Raya, som tok et steg ut i feltet, da Bryan tok fart mot ballen.

Venstrebacken dunket i stedet ballen mot mål, og Raya rakk aldri bort i hjørnet.

- Han kommer til å ha mareritt i ukesvis, for han gambler på en måte han definitivt ikke burde gamblet, kommenterte ekspertkommentator Lars Tjærnås på Vsport1.

HER SKJER DET: David Raya rekker ikke bort i hjørnet på Joe Bryans frispark fra nærmere 40 meter. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

I slutten av andre ekstraomgang, mens Brentford jaktet utligning, satte Bryan inn sitt andre for dagen og 2-0 for Fulham.

Helt på tampen reduserte danske Henrik Dalsgaad for Brentford.

Dermed røk opprykket for tapre Brentford - et opprykk som ville vært verdt 160 millioner pund for klubben - nærmere to milliarder kroner.

Stefan Johansen så hele kampen fra Fulham-benken, uten å bli byttet inn.

Fulham åpnet best

Et drøyt kvarter var spilt da Fulham kom til kampens første store sjanse. Tom Cairney spilte ballen til Josh Onomah. Den tidligere Totteham-spilleren vendte opp og skjøt fra hjørnet av sekstenmeteren, men keeper David Raya var raskt nede og reddet.

Like etter pause var London-laget farlig frampå igjen. Neeskens Kebano ladet kanonen på et frispark fra 20 meter, men skuddet traff nettveggen på feil side, sett med Fulham-øyne.

Scott Parkers menn fortsatte å skape sjanser på et tomt Wembley, og etter 59 minutter kom Bobby Reid til avslutning inne i sekstenmeteren, men den tidligere Cardiff-spilleren var ute av balanse, og skuddet gikk over og utenfor.

TOMT: Opprykksfinalen ble spilt foran et folketomt Wembley på grunn av koronaviruspandemien. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Brentford snytt for straffe?

Midtveis i den andre omgangen slapp Fulham med skrekken da en corner traff armene til midtstopper Michael Hector inne i sekstenmeteren, uten at dommer Martin Atkinson pekte på straffemerket.

Like etterpå kom Brentford-angriper Ollie Watkins til en god avslutning fra 20-meter, men skuddet gikk ganske rett på Marek Rodak, som fikk bokset til corner.

Rett før slutt i første ekstraomgang falt avgjørelsen på Wembley. Et frispark fra Joe Bryan lurte Brentford-keeper Raya fullstendig, da spanjolen ventet innlegg.

I stedet gikk venstrebacken for avslutning fra nærmere 40 meter. Da Raya tok et steg ut i feltet, rakk han ikke bort i hjørnet, og Fulham kunne juble for 1-0.

Rett før slutt broderte Fulham seg gjennom på venstresiden, og Bryan kom alene gjennom og økte ledelsen til 2-0.

På overtid sørget to dansker for noen sekunder med spenning på tampen. Christian Nørgaard headet ballen til Henrik Dalsgaard, som stanget inn reduseringen.

Nærmere kom imidlertid aldri Brentford.

Fulham slår dermed følge med Leeds United og West Bromwich Albion opp i Premier League. Norwich, Bournemouth og Watford rykket ned til Championship.