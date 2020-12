Fulham sjokkerte Liverpool, men Salah reddet poeng

Bunnlaget Fulham kjørte over gulljagende Liverpool fra start og tok fortjent ledelsen. Etter pause sørget et straffespark fra Mohamed Salah for 1-1.

At det skulle være klasseforskjell på lagene i 1. omgang var ikke uventet, men at det var Fulham som skulle leke med Liverpool, var det få som hadde sett for seg. Det var langt ifra ufortjent da Bobby Decordova-Reid satte inn 1-0 etter 25 minutter. Før målet hadde Liverpool sluppet unna straffespark imot da Fabinho taklet Ivan Cavaleiro i boksen. Etter en lang sjekk med VAR ble hoveddommer Andre Marriner beordret til sidelinjen for å sjekke situasjonen om igjen, men Marriner sto på sitt og unnlot å dømme straffespark. Liverpool måtte gjøre endringer i pausen og var det klart førende laget etter hvilen. Det betalte seg da Salah kunne omsette et straffespark i mål etter en hands i feltet fra Fulhams Aboubakar Kamara. Den egyptiske superstjernen ble byttet ut like etter og Liverpool var egentlig aldri nær en vinnerscoring i en skuffende forestilling. – Vi trengte en halvtime for å komme inn i kampen, så jeg måtte skrike litt på spillerne. Etter den første halvtimen gikk det litt bedre, og 2.-omgangen var god, sier Klopp til Sky Sports om kampen. Med uavgjort blir Liverpool liggende på 2.-plass tross Tottenhams poengtap mot Crystal Palace tidligere på dagen. Topplagene møtes onsdag. Fulham herjet Hjemmelaget Fulham hadde på ingen måte planer om å legge seg for den regjerende seriemesteren og fikk to kjempesjanser før straffesituasjonen og åpningsmålet. Cavaleiro skulle være veldig sentral den første halvtimen av kampen og var frampå allerede etter fire minutter, men det harde skuddet ble stoppet av Alisson Becker i Liverpool-målet. Samme menn var involvert igjen ti minutter senere, men nok en gang klarte ikke den portugisiske spissen å overliste Alisson. Etter 16 minutter var Cavaleiro på farten igjen da han ble felt av Fabinho. Taklingen så ut til å treffe beinet til Cavaleiro før ballen gikk ut over sidelinjen. Selv etter sjekk med videodømming var Marriner klar på at det skulle dømmes corner. Liverpool slapp med skrekken, men etter 25 minutter smalt Decordova-Reid inn en høyst fortjent ledelse for Fulham, som kunne doblet ledelsen sju minutter senere. Jürgen Klopps menn våknet til live like før pause, men verken Sadio Mané eller Mohamed Salah fikk ballen mellom stengene, og Fulham tok 1-0-ledelsen inn til pause. Offensivt til verks Klopp måtte gjøre grep i pausen og byttet ut midtstopper Joel Matip til fordel for angrepsspilleren Takumi Minamino. Allerede minuttet inn i 2. omgangen kom Liverpool nærmere enn de gjorde i hele 1. omgang, da Salah skjøt knallhardt i hjørnet og presset fram en redning. Kampen hadde klart endret karakter etter hvilen, Liverpool beleiret boksen til Fulham og etter en times spill kunne Jordan Henderson fort utlignet da han ble spilt fri av Minamino, men Alphonse Areola reddet mesterlig. Det ble ikke straffe før hvilen, men etter 80 minutter pekte Marriner på krittmerket. Liverpools frispark ble stoppet av armen til Kamara i feltet og dermed kunne Salah sette inn utligningen. Straffesparket var ikke godt, men snek seg forbi Areola som bare fikk en hånd på ballen. Fulham forsvarte seg godt og sikret ett veldig viktig poeng i nedrykksstriden. Onsdag kan Fulham med seier kan klatre forbi motstander Brighton. (©NTB) Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,76 øre - fastpris 4,90 øre Fotball

Nasjonal toppliga

