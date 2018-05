Fulham tapte igjen, på etterskudd i opprykkskvalifiseringen

Stefan Johansen og hans Fulham tapte 0-1 borte mot Derby i første opprykkssemifinale og må slå tilbake hjemme mandag for å holde liv i Premier League-drømmen.

Cameron Jerome nikket inn Derbys ledermål i det 34. minutt på innlegg fra Craig Forsyth, og Fulham greide aldri å utligne.

Gjestene hadde et voldsomt overtak i banespill, med over 70 prosent ballbesittelse og 9-2 i avslutninger, men effektiviteten sto ikke i stil.

Der briljerte derimot hjemmelaget, som scoret på sin eneste avslutning mellom stengene. Jerome vant en luftduell mot Matt Targett og stanget ballen i hjørnet fra sju meter.

– Heldigvis har jeg vært inne i en sterk periode hvor jeg har kunnet bidra mye, sa Jerome etter sitt femte mål på de fire siste kampene.

Sjanser

Fulham presset på for utligning i annen omgang og kom til en rekke gode sjanser. Kevin McDonald hadde den største med et skudd i tverrliggeren i det 53. minutt.

Et par minutter senere sto Johansen for et flott framspill til Floyd Ayité, men hans volleyskudd gikk over mål.

Tom Cairney hadde et par farlige avslutninger og tvang keeper Scott Carson til en god redning, men det ville seg ikke for Fulham.

Fulham var ubeseiret i 23 seriekamper fra desember i fjor helt fram til helgens serieavslutning. Da ble det 1-3-tap borte mot Birmingham i en kamp der seier ville gitt direkte opprykk til Premier League.

Under press

Laget ville slå tilbake i første semifinale i opprykkssluttspillet, men i stedet røk Fulham på sitt annet strake tap.

Mandag spilles returkampen hjemme på Craven Cottage, og Fulham bør vinne med to mål for å ta seg til opprykksfinale på Wembley 26. mai.

De to andre semifinalistene er Middlesbrough og Aston Villa, som møtes lørdag og tirsdag.

Stefan Johansen ble byttet ut noen minutter før slutt på Pride Park. Rett før hadde han pådratt seg gult kort for en stygg takling.

(©NTB)

