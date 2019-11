Full dramatikk på Bramall Lane da Manchester United spilte uavgjort mot Sheffield United

Vanvittige scener da Manchester United og Sheffield United delte poengene.

SHEFFIELD UNITED - MANCHESTER UNITED 3- 3

I en kamp Manchester United på mange måter var avhengige av tre poeng for å holde tritt med de seks beste lagene i Premier League, så det lenge ut som alt skulle gå galt for Manchester-laget.

På Bramall Lane ble lenge Manchester United utspilt til gangs - men plutselig våknet de røde djevlene, før hjemmelaget igjen slo tilbake like før slutt.

(+) SPILLERBØRS: Slik presterte United-spillerne mot Sheffield United

- Vær så snill!

Sheffield United hadde før avspark mot Manchester United bare sluppet inn ni scoringer i Premier League, og viste fra første spark på ballen søndag ettermiddag hvorfor lag har så store problemer med å finne nettmaskene på Bramall Lane.

Hjemmelaget tok tidlig kontroll på kampen, og det tok nærmere fem minutter før Manchester United i det hele tatt hadde pasningkombinasjoner på motsatt banehalvdel.

Etter 11 minutter måtte også David de Gea igjen bevise hvorfor han omtales som de aller beste målvaktene i verden. Først måtte spanjolen ned å dytte et sylfrekt volleyforsøk fra John Lundstram, så måtte spanjolen omstille kjapt å få hendene opp på et hodestøt fra David McGoldrick i situasjonen som fulgte.

Jan Aage Fjørtoft, som tidligere har spilt i Sheffield United, var blant de som reagerte på tigersprangene fra Manchester United-målvakten:

Men selv de beste kan ikke stoppe alt.

Etter en tøff duell med Phil Jones kunne Lys Mousett enkelt spille ballen 45 grader ut i Uniteds sekstenmeter. Der ventet Lundstram, som klinket til fra syv meter. De Gea stoppet skudden, men returen traff Fleck i beina og dermed trillet ballen i mål.

I etterkant av situasjonen var Jones tydelig misfornøyd med at han ikke fikk frispark i situasjonen med Mousset. Bare minutter tidligere var de to i en lignende duell, og da fikk Manchester United-stopperen frispark, og kanskje var det grunnen til at Andre Marriner valgte å la spillet gå denne gangen.

Manchester United så tidvis sjokkerte ut før hvilen. Det intense presset til vertene gjorde det vanskelig for Manchester United å etablere seg på hjemmelagets banehalvdel, og Solskjærs offensive trio var svært lite involvert før pause.

36 minutter ut i oppgjøret hadde de tre - Martial, Rashford og James tilsammen vært borti ballen 37 ganger - noe som gir et bilde av hvor lite bortelaget fikk til offensivt.

Gary Neville var også svært kritisk til hvordan Manchester United fremsto før hvilen på Bramall Lane:

- Sheffield United leker med Manchester United. De skaper så mye press. Trioen på topp har vært helt anonyme for bortelaget, sa Neville til Sky Sports underveis i oppgjøret.

I pausen diskuterte panelet i TV 2 om Jones skulle hatt frispark før hjemmelagets scoring, men Brede Hangeland var klokkeklar på at situasjonen som ble diskutert var en ren skulder mot skulder-duell, og Jan-Henrik Børslid noterte seg følgende om duellspillet vi fikk servert på Bramall Lane før hvilen:

- Det er litt gutter mot menn, sa TV2-eksperten, og siktet med det til hjemmelagets tøffe, fysiske spillestil.

Ungguttene til unnsetning

Manchester United gikk langt mer aggressivt til verks etter hvilen. Rashford fikk to halvgode muligheter til å skape noe i løpet av omgangens første to minutter, men begge situasjonene ebbet ut i ingenting.

Andreas Pereira hadde flere svake balltap også før hvilen, men i det 52. spilleminutt skulle det for alvor straffe seg.

Mousset snappet ballen og satt fart frem i banen. Ingen av Manchester Uniteds forsvarsspillere oppfattet trusselen i tide, og dermed fikk Mousset god tid til å sikte - og hamret ballen nede i hjørnet for De Gea.

Brandon Williams fikk fornyet tillit av Solskjær til oppgjøret mot Sheffield United, og etter 72 minutter viste den unge venstrebacken seg tilliten verdig. Et innlegg fra Daniel James endte til slutt langt bak i feltet, hvor Williams sto plassert og klinte til på volley - rett i nettmaskene.

Så skulle det for alvor eksplodere på Bramall Lane.

Daniel James satt på turboen og etterlot seg tunge Sheffield United-spillere, før han enkelt serverte Marcus Rashford som hadde funnet seg en god avslutningsposisjon, og med det var oppgjøret snudd på bare syv minutter.

- De har snudd kampen på få minutter. Det er helt ellevillt! Det koker bak målet til David de Gea. Dette er en taktisk triumf for Ole Gunnar Solskjær, sa Peder Mørtvedt for TV 2.

- Solskjær har virkelig fått betalt for de endringene han har gjort her i andre omgang! Det er Martial, det er James, det er Marcus Rashford, det er de som er klassespillerne som gjør det for Manchester United, la Nils Johan Semb til.

Og om det var dramatikk på 2-3, så ble det ikke noe mindre dramatikk minutter senere.

Oliver McBurnie fikk ballen noe overraskende i fanget, og banket inn Sheffield Uniteds utligning. Etter en lengre VAR-sjekk ble målet godkjent, til tross for at det kunne se ut som ballen var borti armen til McBurnie.

Mer dramatikk ble det ikke på Bramall Lane denne kvelden, og dermed ender det med ett poeng til hvert lag - noe det er grunn til å tro at både Chris Wilder og Ole Gunnar Solskjær er misfornøyde med.

Miguel Delaney i The Independent var klokkeklar om hva han mente umiddelbart etter at dramatikken hadde lagt seg:

For TV 2 var Brede Hangeland noe mer diplomatisk, og forsøkte å forklare mekanismene bak Manchester Uniteds «comeback».

- Det er nesten sjokkerende å se United sånn. Så kan det skje i fotball at du føler deg så knekt og så langt nede at desperasjonen kommer til overflaten – i tillegg til at treneren ser noe og tar grep. Så kommer målet, og så energien. Og da ser vi hvor gode Manchester United er, sa TV 2-eksperten.