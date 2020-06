Full forvirring i Spania rundt Ødegaards fremtid: - Det er ingen som vet

Ryktene rundt nordmannens fremtid i den spanske toppdivisjonen fortsetter å rulle.

Martin Ødegaards fremtid fortsetter å være et stort tema i spansk presse. Tidligere denne uken gikk nemlig sportssjef Roberto Olabe ut, og snakket om at han tror nordmannen blir i klubben også neste sesong.

Dette ble igjen forsterket av at Ødegaard selv kom med uttalelser via klubben som hintet mot at han ønsker å spille Champions League med klubben fra San Sebastián.

Det er uansett flere i spansk presse som undrer hvorvidt Ødegaard kommer til å bli på San Sebastián, og tirsdag kveld ble dette et tema på et av Spanias største TV-program.

Les også: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Uenigheter

Det var nemlig under programmet El Chiringuito at journalisten Pipi Estrada tok opp temaet rundt Ødegaard, og hevdet at Real Madrid har tatt et valg:

- La Real har enighet med Real Madrid om at denne spilleren må bli værende en sesong til, fordi de har signert et lån på to år. Men Real Madrid ønsker å hente ham tilbake nå i sommer, sa Estrada.

- Det er dette Zidane har bedt om, forklarte journalisten, som igjen understreket sin informasjon da programleder Josep Pedrerol stilte spørsmål om det.

Selv var Estrada tydelig på at dersom Ødegaard returnerer til Madrid, så kan han gå en usikker situasjon i møte:

- Det virker nesten som det kan kastes kron og mynt. Havner den på den ene siden, så kan noen forsvinne og han skal inn og spille fast, om den havner den andre veien spiller han mindre enn Mariano Díaz (tredjevalget på spissplass, jour.amn).

En av de andre som satt i panelet var Marca-journalisten José Félix Díaz, som av de fleste anses som en av de som kjenner til Real Madrid bedre enn noen andre.

Han virket usikker på om det Estrada sa faktisk stemte:

- Det er ikke lov å signere låneavtaler på to år, men de er enige om ett og så at han skal signere ett til. Det er riktig at man titter på dette, men det er ingen som vet noe nå, er det jeg blir fortalt, sier Díaz.

- Markedet er vrient nå, og greia med Ødegaard nå er at han ønsker å spille. Akkurat nå vet ingen helt hva som skjer i Madrid. Dersom ikke forsvinner ..., begynte Díaz, og indikerte at det er vrient å se at Ødegaard skal inn dersom ingen drar.

Det er tidligere blitt skrevet av spansk presse at dersom Ødegaard skal inn i Madrid-laget, så er det fordi Luka Modric forsvinner. Dersom han ikke drar, skal det være vrient å se Ødegaard returnere til Santiago Bernabéu.

Les også: - Haaland og Ødegaard ønsket på superlag

- En mann av sitt ord

Det er også en tanke som Viasport-ekspert Petter Veland deler. Han tror mye heller mot at Ødegaard spiller i San Sebastián også neste sesong:

- Jeg står fortsatt ved min tese, som jeg har hatt hele veien, om at han fullfører det andre året, slik det alltid har vært planlagt. Det bunner ut i at jeg tror Ødegaard er en mann som holder ord, og forholder seg til de avtalene han har, sier Veland til Nettavisen.

Han påpeker at Ødegaard hele tiden har vært klar på at hans plan er å bli værende på Anoeta i to år, og at han ikke har vurdert å vike fra den opprinnelige planen. Skulle sesongen få en enda større opptur, så kan det fort bli Real Sociedad:

- Skal han tilbake, så må det også være plass til ham. Det har ikke Zidane per dags dato. Det er ikke slik at en spiller er ute i kulden, slik som Dani Ceballos var før han gikk til Arsenal, sier Veland.

TA MULIGHETEN: Petter Veland mener Martin Ødegaard burde gripe muligheten til å fortsette utviklingen i Real Sociedad. Foto: Øystein Klock (MTG)

- Isco var litt ute av kulden, men var på vei inn igjen. Casemiro forlenget, Kroos blir med videre. Modric er nøkkelen, men det er fint lite som tyder på at han drar heller, sier Veland.

Han forteller at lyden fra pressen i Baskerland er at Real Sociedad fort sitter med et ess i ermet:

- Jeg viderebringer heller det alle journalister i San Sebastián sier, og det er at dersom Real Sociead blir topp fire, så vil han nesten garantert pushe på for å bli. Champions League med Real Sociedad er det som er målet og drømmen nå, sier Veland.

- Men om ikke Real Madrid vinner LaLiga, så er sjansen større for at han drar tilbake. Da vil supporterne kreve endringer og handlinger, og da kan et ledd av det være å hente inn Ødegaard som en erstatter for Modric.