Full forvirring rundt Norge-Serbia

Norge vet ikke hvem de kan ta ut i troppen på grunn av koronaviruset. Serbia kan få et enda større problem.

Per Joar Hansen, landslagsassistent på det norske A-landslaget i fotball, bekrefter til Nettavisen at landslagsledelsen jobber på spreng for å finne ut hvordan de skal forholde seg til mulige karantener på norske spillere som oppholder seg i risikoland.

Morten Thorsby er blant spillerne som er høyaktuell for den norske troppen, men som risikerer å ende i karantene ettersom han til daglig spiller for Sampdoria i Italia.

Foreløpig spiller de fleste av de aktuelle norske spillerne i land som i dag ikke blir sett på som områder med utbredt spredning.

Det gjelder imidlertid ikke Serbia som har flere av sine nøkkelspillere i Italia.

Nå hersker det full forvirring rundt hva som vil skje dersom serbiske Italia-proffer dukker opp i Norge.

Flere nøkkelspillere



Forrige gang det serbiske landslaget var i aksjon i november 2019 var seks av spillerne i troppen proffer i Italia. Trolig er de fleste av dem fortsatt høyaktuelle til kampen mot Norge.

Aleksandar Kolarov (AS Roma), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Nikola Maksimovic (Napoli), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Filip Durucic (Sassuolo) og Sasa Lukic (Torino) er Serie A-spillerne som ble tatt ut i forrige serbiske tropp.

ITALIA-PROFFER: Lazio-stjerne Sergej Milinkovic-Savic og Roma-profil Aleksandar Kolarov pleier å være med i Serbias landslagstropper. Foto: (Getty Images)

I tillegg har Hellas Verona-duoen Boris Radunovic og Darko Lazovic vært tatt ut tidligere i kvalifiseringen.

Serbia har nå tatt grep for å få sine stjerner ut av Italia, skriver Sportski Zurnal.

Det serbiske fotballforbundet skal nemlig ha chartret to fly som skal hente Serie A-stjernene i Italia. Spørsmålet er imidlertid hva som skjer når de eventuelt kommer til Norge.

NFF: - Skjønner at det er krevende



Generalsektretær i NFF Pål Bjerketvedt er ikke sikker på hvordan det vil slå ut.

- Dette har vi bare hørt om på ryktebasis, vi også. Det har ikke vært noen henvendelser fra Serbia til oss rundt dette, men vi vet at UEFA er klar over situasjonen og er opptatt av det. Vi er kjent med at det er en problemstilling rundt karantenetider og om kampen i det hele tatt skal spilles, sier Bjerketvedt til Nettavisen.

- Men jeg har ikke sett noen ting skriftlig eller offisielt rundt det. Det er klart at jeg skjønner at det er en problemstilling for serberne med karantenebestemmelser i forbindelse med innreise til Norge fra den type land. Jeg skjønner at det er krevende for Serbias del, forteller generalsekretæren.

NFF-TOPP: Generalsektretær i NFF Pål Bjerketvedt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (Bildbyrån)

UEFA: - Tar situasjonen seriøst



Bjerketvedt har imidlertid ikke fått noen indikasjoner på at UEFA har tenkt til å utsette eller avlyse kampen som følge av den krevende situasjonen i Europa.

- Det er veldig mye usikkerhet rundt hele avviklingen, men vi forholder oss til at kampen skal spilles.

- Det er så mye som skjer rundt i Europa nå med spillerlogistikk, karantener fra land til land at det fortsatt er usikkerhet der ute. Vi vil ha i bakhodet at det kan skje endringer, men det er ikke sendt ut noen signaler fra UEFA på det, sier Bjerketvedt.

Han tror også det vil være svært krevende å utsette kampen for UEFA.

- Dette er det nest siste internasjonale vinduet før EM. Nå er det cirka tre måneder til EM i dag og neste internasjonale vindu er fra 1. til 6. juni. Da vet vi at det ikke går med play off så sent. Vi har ikke spekulert i noen alternative løsninger, men det er en krevende situasjon for UEFA som arrangør av turneringen hvis det skulle bli endringer på kampdato, forteller generalsekretæren.

I en epost til Nettavisen skriver UEFA følgende om det pågående koronaviruset:

- UEFA tar situasjonen knyttet til koronaviruset veldig seriøst. Vi følger situasjonen tett og er i kontakt med WHO og nasjonale myndigheter angående Covid-19 og virusets utvikling.

- UEFA følger også avgjørelsene fra lokale myndigheter som kan påvirke kamper, og vi er i kontakt med klubber og nasjonale forbund i forbindelse med dette.