Full forvirring rundt verdenscuphelgen på Lillehammer: Mangler godkjenning

Norges Skiforbund skal tirsdag i møte med Det internasjonale skiforbundet (FIS) om verdenscuphelgen på Lillehammer. Det er bare et problem.

Klokken 14 må nemlig Norges Skiforbund egentlig gi svar til FIS om det vil bli arrangert verdenscuprenn på Lillehammer 4. - 6. desember.

Det økende antallet med koronasmittede i Norge skaper imidlertid usikkerhet.

Arrangementansvarlig i Norges Skiforbund, Terje Lund, forteller til Nettavisen at de nå er avhengig av å få godkjent protokollen for gjennomføring av rennene for å kunne arrangere verdenscupkonkurransene som planlagt.

Protokollen som innebærer et omfattende testregime ble sendt til Folkehelseinstituttet (FHI) for halvannen uke siden, men Skiforbundet har så langt ikke fått en tilbakemelding.

Lund er tydelig på at Skiforbundet har stor forståelse for at de må være tålmodige og at FHI har mye å gjøre i disse dager.

- Vi har stor respekt for at det er et ekstremt trykk på FHI for tiden og at det derfor tar noe tid å få tilbakemelding på vår protokoll, sier Lund til Nettavisen.

VENTER PÅ SVAR: Terje Lund, arrangementssjef Norges Skiforbund. Foto: Ørn E. Borgen (NTB)

Vil be om utsettelse



Men uten en godkjenning fra FHI kan ikke Norges Skiforbund bekrefte til FIS at verdenscupen på Lillehammer går som planlagt, og nå går fristen egentlig ut.

- Fristen for å bekrefte et World Cup arrangement er fra FIS sin side satt til 30 dager, forteller Lund.

Arrangementsjefen kommer imidlertid til å be FIS om en utsettelse når han skal i møte med dem klokken 14.

- Dersom det nå skulle vise seg at vi ikke er i stand til å bekrefte endelig i dag vil det være naturlig for oss og be FIS om en liten utsettelse, sier Lund.

Han vil ikke sette noen endelig frist, men håper at alt er avklart i løpet av uken.

FLERE RENN: I utgangspunktet skal det arrangeres sprint, skiathlon og stafett på Lillehammer i desember. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Verdenscupen starter i Ruka

Verdenscupen i langrenn starter i finske Ruka 27. november. Rennene i Finland ser foreløpig ut til å gå som planlagt.

Den finske arrangøren har fått godkjenning av lokale myndigheter til å arrangere, men de må følge et strengt testregime.

Det innebærer blant annet at utøverne og støtteapparat må testes for koronaviruset ved to anledninger under oppholdet.

Lund mener det er positivt for Lillehammer med tanke på mulig smitte at utøverne først har vært i Ruka.

- Det er en veldig homogen gruppe som har levd i et veldig beskyttet miljø før de kommer til Lillehammer, sier Lund.

Om det vil bli tatt med i betraktningen når norske helsemyndigheter skal vurdere om det kan arrangeres verdenscup på Lillehammer eller ikke gjenstår å se.

Foreløpig har verdenscupen på Lillehammer ikke fått grønt lys.

Nettavisen var mandag i kontakt med FHI som ikke vil kommentere saken.