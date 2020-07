Full fyr i sølvkampen i Serie A

Stjernespiss Lautaro Martínez kom inn fra benken og sikret seieren med et kanonskudd.

INTER- NAPOLI 2-0:

Inter og Atalanta vant sine kamper i Serie A tirsdag, og sølvkampen lever for fullt før de to møtes i helgens serieavslutning.

Danilo D'Ambrosios tidligere ledermål for vertene var lenge forskjellen på lagene. Men et drøyt kvarter før full tid trygget innbytter Lautaro Martínez alle poengene for Inter med en suser fra 20 meter.

Juventus sikret søndag gullet for niende år på rad, men kampen om sølvet avgjøres først lørdag kveld. Inter har ett poengs forsprang til Atalanta og avgjør selv med borteseier mot Bergamo-laget.

Ender det uavgjort, kan Lazio snike seg forbi begge forutsatt at hovedstadsklubben gjør jobben mot nedrykksklare Brescia onsdag og deretter mot Napoli lørdag.

Atalanta inntok 2.-plassen i et par timer ved å vende til 2-1-seier borte mot Parma. Ruslan Malinovskji og Papu Gómez scoret målene etter at det svenske supertalentet Dejan Kulusevski først hadde gitt Parma ledelsen mot gamleklubben.

To timer senere fikk Inter besøk av Napoli og vant tilbake sølvplassen med 2-0-seier. Danilo D'Ambrosio og Lautaro Martínez scoret målene.

