Full fyring da Vålerenga vant for første gang siden juli

Kampen ble utsatt da Brann-fansen kastet bluss på banen

VÅLERENGA – BRANN: 1-0

INTILITY ARENA (Nettavisen): Vålerenga tok sin første seier på hele 12 kamper. De var det klart beste laget mot Brann søndag kveld og tre poeng ble igjen på Oslo øst for første gang siden 5. juli.

Vålerenga-Klanen gjorde sitt beste for å fyre opp stemningen før kampstart, da en av deres supportere stjal et Brann-banner og tok turen tilbake over banen.

En halvtime senere bestemte Brann-fansen seg for å fyre tilbake, bokstavelig talt.

Syv-åtte bluss ble kastet ned på banen og kampen ble stanset i noen minutter, mens politiet gikk i dialog og banemannskapet ryddet fakler. Vålerenga-Klanen svarte med å tenne på det stjålne banneret. Pyroen fra bergenserne fortsatte utover kampen.

Måten det ble blusset på fikk ekspertene i Eurosport til å riste på hodet:

- Dette var helt .. nei, jeg kunne ikke tro mine egne øyne når det ble kastet bluss ut på banen, det var utrolig kjipt, sa Bernt Hulsker i studio etter kampen.

- Det er klart slik idioti som bltit utøvd gjør at avstanden blir lengre. Jeg håper at NFF strekker ut en hånd og kommer i dialog med Norsk Supporterallianse for å få en fungerende ordning. Vi kan ikke ha det slik, sa Joacim Jonsson.

Også Bengt Eriksen var irritert over det han så, og mente at en dialog mellom partene fort kan bli vanskelig.

- Det er kunstgress, jeg går ut fra at det ødelegges når ting ligger der og brenner. Sånn kan vi ikke ha det. Dette kan ikke skje, her må det skje noe innen den kommende uken. De ønsker ikke dialog, de ønsker vilja si, sa Eriksen.

- Slik som dette kan vi ikke ha noe av.

Matchvinner Shala

Herolind Shala ble Vålerengas matchvinner med sin scoring like før pause. Aron Dønnum serverte ballen til Shala som banket ballen i mål via tverrligger. Vålerenga gikk til pause med en fortjent ledelse.

Kampens første 17 minutter bød på lite underholdning fra noen av lagene. Vålerenga skapte kveldens første målsjanse da Aron Dønnum avanserte på venstrekanten og slo et godt innlegg til Mathias Vilhjalmsson, men headingen gikk utenfor mål.

Minuttet etter var tidligere Brann-spiller Deyver Vega på ferde. Han driblet bort tre forsvarere før han slo ballen til Dønnum inne i feltet. Avslutningen gikk til hjørnespark. Vålerenga tok mer over spillet og begynte å bli hissigere på overganger utover omgangen.

Da Brann-supporterne blusset på sitt verste svarte Vålerenga med å brenne flagg

Med 30 minutter på klokka var kombinasjonen Dønnum & Vilhjalmsson frempå igjen. Et godt innlegg fra Aron Dønnum landet igjen på pannebrasken til islendingen. Ballen gikk forbi Håkon Opdal og traff stolpen. Vålerenga nærmet seg scoring.

Da kampen kom i gang igjen etter pyro-avbruddet, fortsatte hjemmelaget med initiativet. Det var særlig på venstrekanten det skjedde. Fem minutter før pause var det Herolind Shala som dro seg fri på venstre. Innlegget traff Mathias Vilhjalmsson, menogså nå gikk headingen utenfor mål.

Like før pause fikk Brann sin første store målsjanse og Vålerenga sin fjerde. Et godt innlegg fra Thomas Grøgaard havnet på foten til Gili Rolantsson, men Brann-spillerens skudd gikk i nettveggen. Like etter var det første omgangs beste spiller, Aron Dønnum som forsøkte seg fra spiss vinkel. Skuddet fra 20 meter strøk stolpen.

- Må tørre mer

- Vi skal fortsette på det positive fra første omgang. Vi ønsker å bruke kantene enda mer i andre omgang, sa Vålerengas assistenttrener Johannes Moesgaard til Eurosport i pausen.

Brann-trener Lars Arne Nilsen var misfornøyd med hvor mye laget hans skapte før pause.

- Vi må ut og tørre litt mer. Vi har ballen like mye som de, men vi har bare skapt én målsjanse, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport i pausen.

Brann innledet andre omgang med litt mer energi, men slet med det offensive spillet. Vålerenga vekslet mellom høyt press og å la bergenserne holde i ballen. Aron Dønnum og Deyver Vega var hurtige og farlige på overganger.

Målscorer Herolind Shala fikk en stor mulighet til å doble ledelsen etter 65 minutter. Vålerengas Sam Adekugbe slo et lavt innlegg fra venstresiden, som landet på Shalas fot. Volley-skuddet gikk utenfor.

Fem minutter senere kom Branns første målsjanse i andre omgang. Innbytter Fredrik Haugen skjøt godt fra 19 meter, men skuddet strøk stolperota og gikk utenfor.

Brann var mer med i kampen de siste 20 minuttene og var nærmere målsjanser, men de slet med den siste tredjedelen.

Vålerengas Aron Dønnum var et konstant uromoment som Brann slet med å temme. Etter 80 minutter fikk han tid og plass fra 20 meter. Han ladet kanonen og Brann-keeper Håkon Opdal måtte gi retur, som ingen plukket opp.

Brann satte, som vanlig, innpå Azar Karadas med fem minutter igjen på klokka. Og to minutter før slutt var han nær ved å utligne for Brann. Et godt innlegg havnet på hodet hans, men hodestøtet gikk over mål.

Brann fortsatte å presse på for utligning, men stanget mot Vålerenga-forsvaret. Hjemmelaget tok sin første seier på 12 kamper.

Speakeren på Intility Arena 5889 solgte billetter, men det var langt færre innenfor portene i novemberkulda på Oslo øst.