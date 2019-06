Full jubel for AIK etter biblioteksstille start på derbyet

Fullstendig stillhet møtte Tarik Elyounoussi og de andre spillerne i søndagens stockholmsderby, men da lyden kom på avgjorde AIK kampen og slo Hammarby 2-0.

Begge lags tilhengere var blitt enige om ikke å lage en lyd de ti første minuttene, og det var spøkelsesaktig stemning foran 32.861 tilskuere på Friends Arena utenfor den svenske hovedstaden.

Stillheten var en protest mot politiets hardhendte behandling av den svenske supporterkulturen og mot forbudet mot pyroteknikk på svenske tribuner.

Da klokka passerte 10 minutter, var sceneskiftet totalt. Bannere ble rullet ut, bluss ble tent, og lagenes supportere prøvde å overgå hverandre med sanger og rop. Det satte fyr på kampen, og Sebastian Larsson avgjorde den med to mål for AIK.

I det 17. minutt ble landslagsspilleren frispilt av Chinedu Obasi, og han skjøt inn 1-0.

To minutter senere var Larsson frampå igjen. Han smøg seg inn i feltet og kunne umarkert nikke inn Henok Goitoms presise innlegg. Det var 33-åringens to første mål for sesongen.

- Stillheten i begynnelsen av kampen var merkelig. Vi visste om det på forhånd, men det var vanskelig å komme i gang og få til noe trykk. Det føltes som vi bare gjorde unna ti minutter så kampen kunne starte, sa Larsson.

Det ble ikke lettere for Hammarby da halve forsvarsfireren måtte ut med skade før pause, deriblant norske Mats Solheim. Laget måtte tåle sitt første tap siden 24. april.

AIK er med i den ypperste tetstriden når Allsvenskan nå tar tre ukers sommerpause. Det er mye takket være Tarik Elyounoussi, som har vært brennhet den siste tiden og topper scoringslista med ni mål. Han spilte 85 minutter søndag og slutter seg mandag til landslagssamlingen i Oslo.

Halvt norske Lars Krogh Gerson, som er landslagsspiller for Luxembourg, scoret det siste målet da IFK Norrköping slo tabelljumbo AFC Eskilstuna 2-0 borte. Jordan Larsson, sønn av legenden Henke, scoret det første.

Stian Gregersen og Elfsborg greide 0-0 mot Häcken selv om laget måtte spille nesten en time i undertall etter en utvisning.

