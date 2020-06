Full jubel på Elverum for mesterligaplass: – Reaksjonen er et ellevilt skrik

Elverum har fått plass i 2020/21-utgaven av mesterligaen i håndball for menn. Kun 16 lag er inne i varmen. Beskjeden skapte jubelscener på klubbkontoret.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) bekreftet fredag den norske klubbens deltakelse.

Mesterligaen spilles etter et nytt format kommende sesong. Ti europeiske storklubber er automatisk klare for turneringen som serievinnere i sine respektive hjemland. I tillegg har EHF-styret, med bakgrunn i en rekke utvalgte kriterier, plukket ut de seks siste som får delta. Elverum kom inn som én av disse.

– Reaksjonen er et ellevilt skrik. Akkurat da vi fikk beskjeden var det klemming på kontoret, sier Elverums daglige leder Mads Fredriksen til NTB.

– Hva betyr dette for klubben?

– Det betyr veldig mye. Det betyr at vi fortsatt kan ta de stegene vi ønsker mot å bli en klubb stabilt i toppen i europeisk håndball. Vi kan i tillegg fortsette å planlegge for store fester og mye sirkus, og dette gjør vel også at Norge får en litt høyere standing i europeisk håndball enn tidligere. Det er en veldig stolthet vi føler på, svarer Elverum-lederen.

Stor usikkerhet

Han lover at klubben skal gjøre sitt for at EHF-styret ikke angrer på valget som er gjort. Samtidig innrømmer Fredriksen at usikkerheten har vært stor med hensyn til om klarsignalet ville komme.

– Vi har vært kjempeusikre. Det har vært litt dagsformen som har avgjort hva vi har tenkt. Det er så mange scenarioer man kan se for seg at de diskuterer, og vi har fått høre de siste dagene at det har vært heftige diskusjoner, sier Elverums daglige leder.

De øvrige er fem klubbene som er utplukket til å delta er Mesjkov Brest, Nantes, Szeged, Celje og Motor Zaporozje. I alt 14 klubber var med i kampen om de seks plassene.

De ti forhåndskvalifiserte klubbene er Zagreb, Aalborg, Barcelona, Paris Saint-Germain, Kiel, Flensburg-Handewitt, Veszprém, Vardar, Kielce og Porto.

De 16 mesterligaklare klubbene skal deles inn i to grupper. Trekningen blir gjennomført i Wien 1. juli. De første rundene med kamper spilles 16. og 17. september.

Hvilken seeding Elverum får i trekningen blir klart de kommende dagene.

Storhamar reserve

I mesterligaen for kvinner er Vipers sikret plass kommende sesong. Det samme gjelder Esbjerg, Odense, Györ, Metz, Borussia Dortmund, Buducnost, Valcea og Rostov-Don.

De sju øvrige plassene er tildelt Bucuresti, Ferencvaros, Brest, CSKA, Krim, Podravka og Bietigheim. Storhamar var med i kampen om disse billettene til turneringen, men nådde i første omgang ikke gjennom.

Den norske klubben er imidlertid plukket ut som et av to reservelag som kan få sjansen dersom én av 16 deltakerne får problemer med å delta. Det siste kan bli tilfellet dersom det eksempelvis blir vanskelig å avvikle hjemmekamper som følge av virussituasjonen.

Også gruppene i mesterligaen for kvinner trekkes i Wien 1. juli.

(©NTB)