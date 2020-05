Full ordkrig mellom Neville og stjernens agent: - Sutret fordi klubben ikke signerte ham

I 2009 ble situasjonen til Carlos Tévez et av de store temaene på Old Trafford. Så endte han opp hos byrivalen.

En av Premier League-æraens mest kontroversielle overganger fant sted da Carlos Tévez byttet ut Manchester United for byrival Manchester City sommeren 2009.

Allerede da hadde det hersket store spekulasjoner rundt Tévez' fremtid. Han var eid av et tredjepartseierskap ved navn Media Sports Investment (MSI), og var utlånt til United over to år.

United hadde muligheten til å gjøre denne overgangen permanent, men valgte å ikke gjøre så. Dermed tok City initiativet, og hentet den argentinske superstjernen.

- Falsk informasjon

Denne uken har United-legende Gary Neville blant annet beskyldt Carlos Tévez for å ikke gidde å levere i United mot slutten av sin tid i klubben, da det ble åpenbart at han ikke kom til å få permanent kontrakt hos de rødkledde.

Det fikk agent Kia Joorbachian til å slå tilbake. Fredag møttes de to til debatt på Sky Sports' livesending:

- Jeg mener Gary sa noe der jeg følte han tok feil om. Jeg pleier å la ting gå, men jeg føler at når man sier noe som er feil, så er det å la det gå det samme som å la folket få falsk informasjon, sa Joorbachian.

- Gary har snakket om at Carlos ikke gadd å bidra, var uprofesjonell og at det var problemer i hans andre rundt at folk var i øret på ham. Jeg skulle likt å vite hvem det var som var i øret hans hele tiden.

De to valgte å sammenligne flere statistikker fra Tévez' to sesonger på Old Trafford, og det var én som Joorbachian mente virkelig stakk seg ut.

- Sir Alex Ferguson brukte Carlos spilte 51 ganger i 2008/2009-sesongen, han brukte Rooney 49 ganger og Berbatov 44 ganger. Gary spilte kun 29 ganger. Carlos hadde 15 scoringer, syv målgivende, Berbatov hadde 14 scoringer og 11 målgivende og Rooney hadde 20 scoringer og 13 målgivende, sier Joorbachian.

STOR SUKSESS: Carlos Tévez hadde et fantastisk opphold i Manchester City. Foto: Tim Hales (AP)

- Sir Alex hadde ikke brukt en spiller 51 ganger dersom han ikke gadd å levere og var uprofesjonell. Med mindre Gary tror sir Alex ikke fulgte med.

Debatten mellom de to ble fulgt med argusøyne av Liverpool-legende og Sky Sports-ekspert Jamie Carragher, som for anledning hadde kjøpt inn en pose popcorn, til stor latter for Joorbachian og Neville.

- Du er en gal mann! Dette er et seriøst tema, og du tuller rundt, sa Neville, før han startet sitt argument.

POPCORN: Da Gary Neville og Kia Joorbachian startet kranglingen hentet Jamie Carragher frem popcornet. Foto: Faksimile (Twitter)

Selv var Neville tydelig på at tallene i Premier League viste tydelig at Tévez ikke virket å være like påskrudd i sin andre sesong i den engelske toppdivisjonen.

- Du må akseptere det!

I løpet av 2007/2008-sesongen viste Neville til at den nåværende Boca Juniors-spilleren startet 31 ganger, og ble byttet inn tre, og leverte 14 scoringer for United.

Den påfølgende sesongen startet han 18 ganger, ble byttet inn 11 ganger og leverte fem scoringer i Premier League.

- Da det ble åpenbart, mot de siste månedene av sesongen, så ble Carlos distrahert og uinteressert. Han var ikke den samme på trening, han sutret fordi klubben ikke signerte ham, sa Neville.

- Det var definitivt et problem for Carlos at United ikke kjøpte ham, og det har du også innrømmet, og jeg så han de siste fem månedene. Carlos var en kriger på banen, jeg hadde aldri sett noe mer fantastisk enn ham, Ronaldo og Rooney den første sesongen, men de siste fire månedene var fallet alarmerende.

Den legendariske forsvarsspilleren gikk litt tilbake på det at han hadde hevdet at Carlos ikke hadde giddet å levere, men at det var tydelig at han ikke lenger var like investert.

SUKSESS: Carlos Tévez ble seriemester med Boca Juniors i mars 2020. Foto: Natacha Pisarenko (AP)

- Han var en annerledes person de siste fem månedene. Han var ikke i nærheten av det nødvendige nivået de siste månedene, og det må du akseptere, sa Neville.

Carlos Tévez spilte i Manchester City mellom 2009 og 2013, etter å ha vunnet både Champions League og Premier League med Manchester United. I den blå delen av Manchester vant han Premier League én gang.

Siden har han vunnet ligatitler i Italia med Juventus, samt det argentinske mesterskapet med Boca Juniors etter sin retur til klubben.

Tévez kan også vise til et kinesisk cupmesterskap, etter at han vant trofeet med Shanghai Shenhua i sitt korte opphold i Kina i 2017.