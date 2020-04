Full oversikt: Slik er situasjonen i toppligaene i Fotball-Europa

Fotballen i Europa er satt på vent som følge av koronaviruset, bortsett fra i Hviterussland. Slik er situasjonen i toppligaene i Europa:

England:

Det har vært fotballstopp på «balløya» siden mandag 9. mars, da Leicester slo Aston Villa foran 32.135 tilskuere. Både lørdagen og søndagen før ble det spilt full runde med tilskuere på samtlige arenaer. Liverpool har spilt 29 kamper og ligger 25 poeng foran toer Manchester City, som har spilt 28.

I fredagens videomøte mellom klubbene ble det skissert at sesongen kan spilles ferdig i løpet av 40 dager fra første spilte kamp. 8. juni nevnes som den tidligste datoen for oppstart.

I Storbritannia stiger både smitte- og dødstallene hver dag. Over 124.700 er smittet og over 16.500 døde som følge av koronaviruset.

Italia:

All kampaktivitet har vært stanset siden 9. mars. Samtlige av kampene som ble avholdt søndag 8. og mandag 9. mars i Serie A ble spilt uten tilskuere. Juventus er poenget foran Lazio med 12 kamper igjen.

I dokumenter fra myndighetene i Italia står det at det ikke er sannsynlig med supportere på tribunene før i 2021. Fotballpresidenten i landet håper å få koronatestet spillerne i begynnelsen av mai, slik at treningene kan starte.

Italia er et av de hardeste rammede landene i verden med over 181.000 smittede og over 24.100 døde.

Tyskland:

Borussia Mönchengladbach og Köln møttes uten tilskuere onsdag 11. mars. Det var lenge planlagt full runde den påfølgende helgen, uten tilskuere, men fredag 13. mars satte forbundet ned foten og utsatte samtlige kamper.

Flere tyske medier meldte mandag at kampaktiviteten kan bli gjenopptatt så tidlig som 9. mai. Forutsetningen er at det spilles for tomme tribuner. Det er fortsatt ikke bestemt, men flere er kritiske til at det skal starte opp allerede to og en halv uke.

Tyskland har fjerde flest smittede i Europa med over 147.000, men dødstallet er svært lavt. Bare litt over 4800 mennesker er døde etter å ha fått påvist viruset i landet.

Spania:

Det ble gjennomført full runde med tilskuere i La Liga helgen 7.–8. mars. 77.035 så Barcelona slå Real Sociedad 1-0. Eibar og Real Sociedad møttes 10. mars, da uten tilskuere. Elleve runder gjenstår av La Liga-sesongen. Barcelona leder to poeng foran Real Madrid.

Spanias fotballforbund meldte søndag at det er enighet med La Liga og landets statlige idrettsråd om prinsippene for veien videre, men hva planen består i er ikke offentliggjort. 8. april sa La Liga-president Javier Tebas at det er uaktuelt ikke å fullføre sesongen, og at han håper å kunne være i gang igjen i slutten av mai.

Spania er meget hardt rammet av koronaviruset med over 200.000 smittede og over 20.800 døde.

Frankrike:

Det ble spilt full runde i Ligue 1 helgen 6., 7. og 8. mars, med tilskuere på tribunene. PSG ligger 12 poeng foran Marseille med én kamp mindre spilt.

I slutten av mars uttalte den franske fotballpresidenten Noël Le Graët det er umulig å spå når man kan spille fotball igjen. Han var samtidig skeptisk til muligheten for å få fullført sesongen før juli.

Over 155.000 mennesker er smittet av koronaviruset i Frankrike. Over 20.200 har dødd.

Mesterligaen:

11. mars møttes Liverpool og Atlético Madrid foran 52.267 tilskuere på Anfield. Jürgen Klopp uttalte i etterkant at kampen aldri burde vært spilt. «En kriminell handling», mente tyskeren. Paris Saint-Germain og Borussia Dortmund møttes samme dag, foran tomme tribuner, på Parc des Princes.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har lagt en plan for gjennomføringen av Champions League. Den viser 17 kamper i løpet av 23 dager, ifølge den italienske sportsavisen Corriere dello Sport.

Uefa sjonglerer mellom to alternativer fram til finalene. Det ene er å spille som før med kvart- og semifinaler som dobbeltoppgjør. Det andre alternativet betyr kvart- og semifinale som enkeltstående kamper.

29. august er satt som en mulig dato for finale. Den skal avholdes i Istanbul.

Europaligaen:

Tre dager før mesterligafinalen, altså 26. august, planlegges europaligafinalen spilt i Gdansk.

I likhet med mesterligaen, vurderer Uefa samme alternativer i europaligaens kvart- og semifinaler. 12. mars ble seks åttedelsfinaler avholdt, der to ble spilt foran fulle tribuner. 47.494 var på plass i Glasgow for å se Rangers tape 1–3 for Leverkusen, mens 12.205 så Basaksehir slå FC København 1–0. Ståle Solbakken har i etterkant av oppgjøret vært svært kritisk til at kampen ble spilt med tilskuere.

