Full sprekk for Eckhoff på standplass i parstafetten i Oberhof

Det så ut til å gå mot en ny strålende dag for Tiril Eckhoff, men så sa det stopp på sjette skyting.

Til slutt endte Eckhoff og Johannes Thingnes Bø på 3.plass i søndagens parstafett i verdenscupen.

- Jeg er litt skuffet over min egen prestasjon. Johannes gjorde en kjempebra jobb og jeg gjorde en kjempebra prestasjon helt til siste stående. Det var litt kjedelig rett og slett, sier Eckhoff til NRK etter rennet.

Norge endte 43,9 sekunder bak Frankrike med Julia Simon og Emilien Jacquielin som vant. Franskmennene var 38 sekunder foran Hanna Öberg og Sebastian Samuelsson fra Sverige som tok andreplassen.

Det norske paret hang lenge med i teten etter glimrende skyting og gåing i sporet av både Bø og Eckhoff, men på den sjette skytingen sprakk sistnevnte fullstendig da hun pådro seg tre strafferunder.

Det gjorde at Norge var sjanseløse på seieren.

I målområdet var Eckhoff tydelig irritert på seg selv og kastet drikkeflasken sin i sinne.

- Jeg bommet totalt, sier Eckhoff.

Hun forklarer at hun tok litt for store sjanser på den siste skytingen og at hun lot seg stresse da hun bommet tre ganger.

- Det er ikke sånn at jeg er skjelven. Jeg er litt mer nervøs og da er jeg litt tregere på avtrekkeren. Det suger noe jævlig, i hvert fall når man går stafett, forteller Eckhoff.

Verdenscupen i skiskyting fortsetter i Oberhof med sprint for herrene 13. januar.

