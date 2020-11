Fullt smitteutbrudd i Åsane: – Et dramatisk høyt tall

Totalt 11 spillere i 1.-divisjonsklubben Åsane har testet positivt på koronaviruset, melder klubben.

Fotballklubben fra Bergen bekreftet nylig at én av deres spillere hadde avgitt en positiv koronatest. Nå har ytterligere ti tester kommet tilbake med samme resultat.

Klubbledelsen omtaler tallet som dramatisk.

– Vårt fokus har vært å håndtere dette på en korrekt måte i henhold til de medisinske rådene vi får. Hele troppen ble satt i karantene sist fredag. I utgangspunktet vil spillerne være ute av karantenen ved utgangen av november, men alle som er syke, må være i isolasjon i minst ti dager, heter det i en uttalelse fra daglig leder Gorm Natlandsmyr.

Utsatte kamper

Han peker videre på at de som er syke, må være i isolasjon til 4. desember, med utgangspunkt i når testene ble tatt.

– Det er slik vi forstår reglene, sier Natlandsmyr.

Åsane-troppen har vært i karantene siden fredag i forrige uke. Siden da har hele spillergruppen vært testet.

Seriekampen borte mot Jerv sist lørdag ble utsatt. Samme utfall blir det med bergensernes hjemmemøte med Strømmen 28. november.

Klubbens neste berammede kamp skal etter planen gå 5. desember, dagen etter at de syke spillernes isolasjon er over. Den kan nå også være i fare.

Treneren skeptisk

– En ting er å sitte i karantene, en annen ting er å spille viktige kamper rett etter at man har vært syk. Det er ikke gitt at alle blir friske på minimal tid, slik at vi kan stille lag til neste serierunde. Spillerne må være symptomfrie i sju dager før de kan spille kamp igjen, sier trener Morten Røssland.

Ingen i trener- eller støtteapparatet er smittet, men de er også plassert i karantene.

NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn sier til NTB at de nye positive prøvene ikke kom overraskende.

– Vi har hatt dialog med klubb og leger, og dette har vi ventet på. Det er ikke sjokkerende. Vi var forberedt på at det skulle være så mange, sier han.

Ny spilleplan kommer

Fisketjønn opplyser videre at forbundet har tatt høyde for at det kunne komme flere meldinger om smittede Åsane-spillere i arbeidet som pågår med den reviderte spilleplanen for 1. divisjon.

Den offentliggjøres etter planen onsdag ettermiddag. Fisketjønn vil ikke røpe noe av innholdet.

– Vi håper det går bra med alle, det er det viktigste. Vi håper alle kommer seg godt gjennom dette, sier NFF-toppen.

I Åsane er man også opptatt av det helsemessige.

– Liv og helse trumfer alt, så det er vårt hovedfokus. Så forsøker vi å drifte klubben som vanlig midt oppe i alt dette. Vi skal komme oss igjennom det, selv om julemåneden sannsynligvis blir svært spesiell, sier daglig leder Natlandsmyr.

Åsane ligger på en sterk femteplass i 1. divisjon med 41 poeng. Tre runder før slutt kjemper klubben om å bli blant lagene som skal ut i opprykkskvalifisering til Eliteserien.



