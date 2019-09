Fury vant i blodig batalje mot svensk tungvekter

Faren mener treneren må sparkes etter at boksestjernen famlet seg til seier.

Den britiske bokseprofilen Tyson Fury (31) fikk seg noen skikkelige kilevinker og blødde kraftig, men vant likevel nattens tungvektsduell mot svenske Otto Wallin (28).

Fury vant oppgjøret i Las Vegas på poeng hos alle dommerne, men måtte deretter kjøres til sykehus for å lappe sammen den stygge kuttskaden han pådro seg tidlig. Ifølge The Sun må Fury muligens gjennom et plastisk operasjon for å lege skaden.

Etter den tøffe bataljen ble også det meste av oppmerskomheten rettet mot det dype kuttet Wallin påførte Fury allerede i den tredje runden.

Briten blødde såpass kraftig over det høyre øyet at flere begynte å bekymre seg for at kampen måtte stoppes. Ikke minst Fury selv, som tydelig la om stilen sin ringen i et forsøk på få til en tidligere knockout på motstanderen.

- Det var en veldig bra kamp. Jeg ble truffet over øyet, og det endret kampen. Mesteparten av tida så jeg ikke på det øyet. Så skallet hodene våre en gang, og da fikk jeg enda et kutt, oppsummerte Fury i etterkant, ifølge BBC.

Faren raser



Mer brydd og kritisk til det som skjedde i ringen var derimot John Fury, den tidligere tungvektsmesterens far. Han kaller kampen uryddig og mener Wallin dro store fordeler av sønnens tidlige kuttskade.

- Hvordan klarer en begrenset Otto Wallin å bokse så jevnt mot en 2,05 meter høy mann med en glimrende jab? Hele planen gikk i grus. Han fikk det kuttet og begynte å ta sjanser. Kjeven hans pekte høyt til vers, og fotarbeidet var dårlig. Det var ikke noe med dette som var bra i det hele tatt, kommenterte John Fury, ifølge The Sun.

- En sånn skade kan stoppe karrieren hans. Han trenger nok en operasjon. Det kuttet bekymrer meg. Jeg vet ikke hvordan han klarte seg til tolvte runde når han fikk kuttskaden i den tredje.

Overfor samme avis gikk Fury senior så langt som å kreve at sønnen sparker trener Ben Davison etter det han omtaler som en forferdelig opptakt til kampen.

BRUTALT: Både den engelske stjernbokseren Tyson Fury (til venstre) og svenske Otto Wallin fik hard medfart i nattens oppgjør i Las Vegas. Foto: Steve Marcus (Reuters / NTB scanpix)

- Det har gått forferdelig dårlig på treningsleiren og noen har skyld i det. Tyson traff aldri med et slag som ga mening. Hvis Tyson hadde bokset mot noen av de tre beste eller Alexander Povetkin, så ville han ikke ha vunnet, tordnet pappa Fury videre.

- Handler om hjertet



«Gypsy King», som Tyson Fury kalles, var på forhånd ventet å slå seg fram til en grei seier mot svenske Wallin, selv om begge sto uten tap i bokseringen som proffer. Det skulle vise seg å bli alt annet enn enkelt.

- Det ble tolv gode runder. Han var tøff. Det handler mye om hjertet og besluttsomheten. Hvis jeg kan fortsette, så gjør jeg det. Han hadde 20 seirer og ingen tap, og visste ikke hvordan man taper, men jeg var den beste bokseren, påpekte Fury i seiersintervjuet.

Pressekonferansen etter kampen måtte han imidlertid stå over, fordi han rett og slett måtte kjøres på sykehus på grunn av kuttskaden.

- Jeg gjorde alt jeg kunne. Jeg gjorde mitt beste og Tyson er en stor mester. Ingen kan sette spørsmålstegn ved innsatsen min, eller at jeg er en god bokser, uttalte Wallin etter nederlaget.