Fyr opp svenskene, Iversen!

Emil Iversen er enig med meg på pressekonferansen på Beitostølen: Rivaliseringen mellom Sverige og Norge trengs for å gi skirennene en ekstra nerve og spenning. Så kjære, Iversen. Hjelp til med å fyre opp svenskene i vinter.

Hvorfor kommer dette desperate ønsket fra en svenske bosatt i Oslo nå?

Svar: Jeg er redd for at den gamle gode rivaliseringen i skisporet mellom nabolandene holder på å renne ut i sanden.

Og for at det kommer til å ta flere år får vi får det tilbake på herresiden.

Helgen i Lillehammer blir en prøve – for Sverige.

Med Calle Halfvarsson hjemme i Sagmyra (forkjølelse, ifølge en pressemelding fra det svenske skiforbundet) frykter jeg at skiathlon og stafetten kan bli blytunge.

I det blå-gule seksmannslaget til herrene tilhører håpet om en topp 10-plassering Jens Burman, som hadde sjette beste løpstid på jaktstarten i Ruka. Burman er i fin utvikling og hadde VM-plasseringene 10-11-11 i Seefeld.

TERGET PÅ SEG SVENSKENE: Ingen var bedre enn Petter Northug til å holde rivaliseringen med svenskene oppe. I 2012 gikk han i mål med et svensk flagg i hånden under stafetten i Gällivare. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Ellers får Sverige være glade for hvert eneste verdenscuppoeng som blir tatt.

Veteranen Daniel Rickardsson, som i Halfvarssons fravær regnes som nest beste svenske, hadde generalprøve i Norges cup i Gålå forrige helg.

Resultatet: 20. og 25. plass. Drøyt 1 minutt og 40 sekunder bak vinnerne begge dager. Bare nordmenn og Andorras stjerne Esteve Altimiras Ireneu var foran på resultatlistene.

Norge har trolig aldri hatt så mange bedre distanseløpere på herresiden enn Sverige. I Ruka-touren ble det 7-1 til Norge på 10 i topplisten.

I sprint ser det lysere ut. Fire svensker i semifinalen i Ruka gjør godt.

Men nå venter distanseløpene.

Jeg skjelver virkelig inn mot helgen da 17 sultne nordmenn stiller til start, pluss en gjeng russere, franskmenn, finner og italienere.

I stafetten må det et mirakel til om Sverige skal kunne kjempe om en pallplass.

Jeg er innstilt på det verste og ber til Gud om at mitt fosterland kan forlate Lillehammer med æren i behold.

Rivaliseringen og prestisjen mellom de svenske og norske herrene er ikke akkurat på kokepunktet.

Når Halfvarsson kvikner til, forhåpentligvis inn mot rennene i Davos neste helg, håper jeg å få hjelp av Emil Iversen med noen eplekjekke svenske stikk som kan fyre opp Halfvarsson og hans kompiser for å få opp pulsen, farten og adrenalinet.

Iversen har blitt min favoritt i mediesammenheng.

BYR PÅ SEG SELV: Emil Iversen har blitt Torbjörn Nordvalls favoritt i mediesammenheng. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Meråkers sønn leverer sitater, våger å mene noe og han får oppmerksomhet for sin personlighet. En proff på ski som også vet hva han skal gjøre for å skape oppmerksomhet for seg selv og sporten.

Det bor en artist i Iversen – ingen tvil.

Etter andreplassen i Ruka slang Iversen ut følgende sitat til svenske Expressen: - Jeg har alt, jeg er start, rask og perfekt.

Nå hørte vi sist en skiløper klinke til med en lignende sitat siden Northugs exit?

Mange tror kanskje at de svenske herrene tok alle stikkene som ofte var rettet mot Emil Jönsson og Calle Halfvarsson tungt.

Men, nei!

Tvert imot.

Svenskene lot seg ikke skremme hverken i eller utenfor sporet.

Drømmen om å stoppe kjeften, begeistre og slå den norske skikongen gjorde at svenskene stod på tærne inn mot hver eneste konkurranse.

Media bygde opp en dramaturgi før, under og etter løpene.

Northugs psykologiske krigføring hadde utvilsomt en høy underholdningsverdi i den medieverden vi nå lever i.

I 2013 ble Northug kåret til årets svenske av avisen Expressen.

Samtidig hadde svenskene en fantastisk periode mellom 2010-2015 med et lag som «hatet» å få bank av Norge og Northug.

Rivaliteten skapte fremgang, vil jeg påstå.

Emil Iversen gir meg svar på tiltale på Beitostølen:

- Vi trenger rivaliseringen mellom Sverige og Norge, men den er ikke så stor om dagen. Dessuten ble jo Calle Halfvarsson og jeg kompiser i forbindelse med innspillingen av TV 2-landskampen på Rhodos…

- Så når Northug er borte så kan vi ikke regne med noen stikk mot svenskene?

- Ha-ha … vi får se … kanskje!

- Du kan vel få hjelp av Northug for å fyre opp stemningen litt?

- Ja, men han og Halfvarsson har også blitt gode venner …

Nei, jeg ønsker ingen «krig», men showet før og etter løpene er en viktig del av langrenn kommersielt.

I motsetning til Northug har ikke Johannes Høsflot Klæbo eller Emil Iversen noen grunn til å hisse seg opp over svenskene.

Iversen ler godt når spørsmålene om svenskene blir stilt i horden av journalister på Norges skiforbunds pressekonferanse på Beitostølen.

Det går ikke an å misforstå at han gjerne vil slåss om seieren mot en svenske:

- Jeg håper at Halfvarsson blir med der fremme i vinter. Det er behov for han og Sverige i verdenstoppen på herresiden. Rivaliseringen mellom oss skaper interesse og engasjement. Vi vil ha den kampen!

Dessverre er jeg redd for at vi må vente på den.

/Torbjörn Nordvall