Fyrer løs mot Starts ansettelse: - Noe av det dummeste jeg har hørt om i norsk fotball

Stig Lillejords rolle i Start har skapt stor diskusjon i Fotball-Norge. Nå har også deres tidligere sportssjef kommet med sin kritikk.

I fotballpodkasten Chivadze som ble publisert denne uken tar tidligere sportsdirektør i Start, Tor-Kristian Karlsen og programleder Frode Lia for seg den mye omtalte situasjonen der agent Stig Lillejord skal bistå sørlandsklubben på overgangsmarkedet den nærmeste tiden.

Nyheten har skapt reaksjoner fra blant andre Jesper Mathisen, som reagerte sterkt på gamleklubbens valg.

- At en norsk agent skal jobbe for en norsk klubb på denne måten har jeg aldri hørt om før. Det er umulig å unngå interessekonflikter her. Han må gjerne jobbe jobbe for Start, men da må han slutte som agent. Det er nesten så jeg ikke tror det jeg leser, forklarte Mathisen da Nettavisen tok kontakt med ham tidligere.

Les også: Vålerenga i økonomisk krise: Må trolig selge stjernespillere

- Jeg kan ikke prate med deg

I podkasten, som kom ut denne uken, kritiserer Karlsen, som selv gikk av som sportslig leder i Start i desember 2019, gamleklubben og Lillejords ferske samarbeid.

- Hvis jeg var agent til en av spillerne på Start som man skulle i forhandlinger med, og jeg hadde blitt ringt opp av Stig Lillejord. Jeg synes alltid det er hyggelig å snakke med han, han kan på sikt også bli en god sportsdirektør, det har han absolutt kvaliteter til å bli, men da må han levere inn agentlisensen og satse på det hundre prosent på det, sier Karlsen.

- Men så lenge han er agent og jeg hadde blitt ringt opp av Lillejord for å forhandle om kontrakt for en av spillerne jeg representerer, så ville jeg sagt «du vet like godt som meg at dette ikke er realiserbart, det er ikke sånn her det fungerer og jeg vil snakke med styreformann», sier Karlsen i podkasten.

- «Enkelt og greit, jeg snakker med han eller henne. Jeg kan ikke prate med deg», sier Karlsen, om hva som ville vært hans dialog dersom han var en agent som nå skulle ha arbeidet med Lillejord.

Han er tydelig på å presisere at grunnet sin tidligere rolle som sportssjef i Start, så er han «kanskje inhabil» i diskusjonen rundt klubben, men at han fortsatt har et godt forhold til både Lillejord og lederne i klubben.

START: Tor-Kristian Karlsen var sportssjef i Start. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Frode Lia er ikke mindre hoderystende til samarbeidet.

- Det er en åpenbar dobbeltrolle som jeg reagerer på her. En agent med fire spillere i troppen som plutselig skal sitte i forhandlinger du selv har, på begge sider av bordet, og forhandle deres kontrakter og vurdere om spillere skal selges eller beholdes. Det virker utrolig uryddig. Styret i Start må ha utrolig tiltro til denne agenten. Det virker utrolig naivt, sier Lia.

- Det virker som noe av det dummeste jeg har lest og hørt om i norsk fotball på lang tid. Få inn en agent som har spillere i troppen til å styre butikken din.

Han omtaler også situasjonen som «om å få en rev til å passe på hønsegården».

- Dette er unntakstilstand

Forelagt kritikken gjentar Lillejord noe av det han sa til Nettavisen tidligere i uken.

- Det er helt fair. Men dette er også snakk om noen måneder, ikke noen år. Jeg skjønner godt hva han (Karlsen) mener, altså. Men man må se hele bildet her, sier Lillejord til Nettavisen.

Les også: Chiellini roser Suárez: - Beundrer ham

Kritikken fra Karlsen er berettiget, mener Lillejord, men mener altså at man må se dette i det store bildet.

- Det er snakk om en klubb som gjennom korona-krisen, og det presset man har rundt det administrative, og med en daglig leder ute av systemet, trenger noen til å ta flere av de jobbene som må gjøres.

AGENT: Stig Lillejord. Foto: Eirik Hagesæter (BERGENSAVISEN)

Han forteller at rollen han skal ha i utgangspunktet vil være i dette overgangsvinduet, som stenger 15. juni, og inn mot det neste overgangsvinduet.

- Jeg ville aldri tatt en slik jobb i Start dersom dette var sett over et lengre perspektiv. Dette er unntakstilstand. Om dette kan gjøre Start litt bedre og jeg kan avlaste dem litt i min rolle ... man må se det i det perspektiv.

Han er tydelig på at hans rolle vil være å kommunisere med agenter, og geleide Start gjennom en vrien tid som følge av korona-krisen.

Les også: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Agenters involvering i norsk fotball, og direkte med toppklubbene, er noe han mener har pågått i lang tid, men som ikke har kommet til overflaten:

- Jeg synes det er synd at når man har en åpenhet, og innen for regelverket, så er det en debatt som løftes opp. Men dette er relevant og viktig å diskutere, men når man er åpen, så blir det satt et ekstremt fokus på det, sier den rutinerte agenten.

- Men dette er ting som man har hvisket og tisket om i årevis, og da skjer det ingenting. Når man er åpen om det, så skaper man debatt. Denne debatten burde vært skapt på det tidspunkt da man visste hva som skjedde, men ikke snakket om det.

Usikre agenter?

Noe av problematikken som taes opp i podkasten er hvorvidt norske agenter, som opererer i samme marked som Lillejord, nå ønsker å arbeide med Start i fremtiden.

Nettopp dette tror Karlsen fort kan bli et problem:

- Det vil være veldig oppsiktsvekkende om agenten til for eksempel Erlend Seegberg skal diskutere kontraktsforlengelse med en rivaliserende norsk agent. Vi vet ingenting om hva slags relasjon de to agentbyråene har, sier Karlsen.

- Er det en ting jeg kan garantere etter en del år i fotballen så er det ingen andre som sladrer og snakker mer dritt om hverandre enn agenter. Alle har eller har hatt «beef» på et eller annet tidspunkt. Det er veldig mye sjalusi.

Lillejord forteller Nettavisen at han allerede har vært i dialog med flere agenter etter at nyheten om engasjementet i Start kom frem. Men stiller seg spørrende til hvorvidt agenter nå vil være motvillige til å jobbe med klubben fra Sørlandet:

- Du stiller nok spørsmålet til feil person, dette burde man spørre agentene. Jeg tror agenter er proffe angående sine egne klienter. Dersom en av spillerne til disse agentene snakker med meg eller andre, så endrer ikke det rammene til hvordan situasjonen er, sier Lillejord.

- Og så er vi i en bransje der man jobber i andre hierarkier. Jeg opplever at agenter til spillere som Start skulle være interesserte i vil opptre profesjonelt.

Han synes uansett at bildet som er skapt rundt situasjonen er urettferdig mot ham, og tror at hans tilstedeværelse fort kan vise seg å være positivt:

- Det er blitt uthevet at jeg har flyttet til Kristiansand, og det stemmer ikke. Det jeg synes er synd her er at når man velger en åpenhet, og sier at jeg er her for å hjelpe, sier Lillejord.

- Det har ikke vært noen form for negativitet i dette. Noen opplever kanskje dette som ryddig også, jeg har vært i denne bransjen lenge nå og har sett mye.