Gündogan lekte seg til nye fulltreffere i storseier over Tottenham

City-stjernen sto for to nye scoringer og er målkonge i Europa etter nyttår. Så måtte han gå av banen med skade.

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 3-0:

Ilkay Gündogan (30) fortsetter en målform for Manchester City som mangler sidestykke i midtbanespillerens karriere. Lørdag kveld tuppet han inn sin tiende og ellevte scoring i Premier League på de tolv siste kampene for topplaget.

Like etter fulltreffer nummer to mot Spurs måtte Gündogan gi seg med noe som lignet en lyskeskade. En liten bekymring for manager Pep Guardiola og mannskapet hans, men ellers går det meste som smurt for tida.

Seieren over Tottenham er den ellevte på rad i Premier League. De lyseblå topper tabellen med sju poengs luke til Leicester før Manchester United spiller sin kamp søndag.

Gündogans første mål i ligaen kom såpass seint som 15. desember. City spilte da 1-1 hjemme mot West Bromwich, for øvrig den forrige ligakampen laget ikke maktet å vinne.

Tidligere var 30-åringens seks fulltreffere i seriespillet for Manchester City i sesongen 2018-19 det høyeste antallet mål han hadde levert. Før dette var fem scoringer for Nürnberg i 2. Bundesliga for ti år siden det beste tyskeren hadde prestert på toppscorerlistene.

Lørdag skaffet Gündogan i tillegg straffesparket midtbanekollega Rodri omsatte i 1-0 før pausen.

Tidlig i andre omgang doblet tyskeren ledelsen da City spilte rundt med et overtallig Spurs-forsvar inne i 16-meteren. En frekk avslutning med skotuppen i nærmeste hjørne var nok til å overliste keeper Hugo Lloris.

Showet på pasning fra keeper



I 66. spilleminutt skulle det bli mer Gündoigan-show, da han løp seg fri på en bakromspasning som kom helt fra keeper Ederson(!). Den nykronede målkongen i Fotball-Europa fintet Davinson Sánchez helt ut av balanse med et par ballberøringer.

Så avsluttet han forbi Lloris, som igjen fikk en liten berøring på ballen, men ikke nok til å avverge ydmykelsen.

- Det er så lekende lett for Gündogan i den formen han er i nå, og med den selvtilliten. Sikemyke touch, dansende forbi en sprellende Davinson Sánchez, beskrev TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller på TV 2.

- Den typen mål ser man ikke ofte, spesielt ikke når vi ser Manchester City, tilføyde Stamsø Møller, med henvisning til Edersons målgivende pasning.

Etter nyttår står Gündogan med utrolige ni mål i seriesammenheng. Til sammenligning har Bayern Munchen-spiss Robert Lewndowski sju mål, mens det neste beste antallet i Premier League er fire mål.

Innfridde



Etter ti strake trepoengere i ligaen var det liten tvil om Manchester Citys favorittstempel hjemme mot José Mourinhos underpresterende Tottenham.

City tapte det omvendte oppgjøret mellom klubbene i London i november, men kunne stille til kampstart lørdag med en lang rekke ligaoppgjør uten tap. Tolv seirer og to uavgjorte var det nemlig blitt siden da.

De lyseblå hadde faktisk ikke engang ligget under i en ligakamp siden det nevnte nederlaget på Tottenham Hotspur Stadium.

13 minutter var spilt da Harry Kane skaffet Spurs et frispark i farlig posisjon uten for Citys felt. Tottenhams ledestjerne kom seg på beina igjen etter en liten smell fra Aymeric Laporte, og forsøkte seg fra 17 meter selv.

27-åringen bøyde ballen over muren i et utsøkt bue og traff den nærmeste stanga på City-målet, helt oppe ved krysset. Uheldig for Kane og Spurs, mens vertene kunne puste lettet ut over å ha marginene på sin side.

17 poeng mellom lagene



Etter drøyt 20 minutter var formspiller Gündogan på farta innover i Tottenhams felt. Tyskeren forsøkte seg på en vending, og så ut til å tråkke på foten til Pierre-Emile Højbjerg, samtidig som dansken smalt inn i det andre beinet til Gündogan.

Begge spillere deiset ned i gresset, tilsynelatende med smerter i hver sin fot. Dommer Paul Tierney markerte for straffespark, og fikk støtte av videoassistentene i VAR-bussen.

José Mourinho og de fleste andre med Spurs-sympatier var sterkt uenig i avgjørelsen, men det hjalp dem lite. Rodri fikk ansvaret fra elleve meter. Han skjøt ikke overbevisende, men Spurs-målvakt Lloris fikk en hånd på ballen før den føk videre opp i nettmaskene.

I andre omgang ble vondt til verre for gjestene som sliter tungt med formen.

Et Tottenham med ambisjoner om å henge med i toppen ligger nå 17 poeng bak Manchester City på en svak åttendeplass.

