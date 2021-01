Gündogan om Werner og Havertz i Chelsea: – Helt naturlig at de sliter litt

Verken Kai Havertz eller Timo Werner har slått ut i full blomst i Chelsea etter overgangen fra tysk fotball. Landsmann Ilkay Gündogan er ikke overrasket.

– Generelt er det vanskelig å tilpasse seg Premier League med en gang når man kommer fra et annet land og liga, og som situasjonen er nå, tror jeg det er enda vanskeligere. Det er helt naturlig at de sliter litt, Manchester Citys Gündogan til Sky Sports foran søndagens storoppgjør mot Chelsea.

Timo Werner var bare bak Robert Lewandowski på toppscorerlista sist sesong i Bundesliga med 28 mål. Han kostet Chelsea 53 millioner pund og drar inn over to millioner kroner i uka.

Men Werner har bare notert seg for fire Premier League-mål på 16 kamper. Han har ikke scoret i ligaen siden 7. november. Det er åtte kamper siden.

21 år gamle Kai Havertz storspilte for Bayer Leverkusen sist sesong og ble hentet til London-klubben for over 60 millioner pund. Det gjorde ham til den nest dyreste spilleren i klubbens historie etter Kepa Arrizabalaga.

Likevel har tyskeren bare startet tre av de siste sju ligakampene og har ikke notert seg for målpoeng på over tre måneder.

– Begge er veldig talentfulle og jeg er helt sikker på at de kommer til å levere i denne ligaen.

