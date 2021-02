Gündogan ut med skade etter å ha straffet Tottenham

Ilkay Gündogan vant et kontroversielt straffespark og scoret to ganger da Manchester City slo Tottenham 3-0, men han måtte byttes ut med skade like før slutt.

Det var ventet at Tottenham kom til å få det tøft i bortemøtet mot formsterke Manchester City, og det skulle bli ekstra tøft for José Mourinhos menn da hjemmelaget fikk straffe etter 23 minutter.

Det kunne se ut som det var Gündogan som stemplet Pierre-Emile Højbjerg først, men dommeren tolket det som felling på Gündogan og ga City straffespark.

Straffen til Rodrigo var ikke overbevisende, men snek seg inn via hånden til Tottenham-keeper Hugo Lloris.

En Gündogan i kjempeform trengte imidlertid ikke straffespark for å opprettholde et vanvittig målsnitt. Fem minutter etter pause var han igjen på plass i boksen da han scoret sitt tiende mål for sesongen.

Et drøyt kvarter senere var Gündogan på farten igjen da han stakk i bakrom etter langpasning fra City-keeper Ederson og sikret 3-0.

Men få minutter senere ble tomålsscoreren sittende nede på gresset med en skade. Dermed endte det som var en festdag for Gündogan og Manchester City med en nedtur.

Nesten stjernetreff

Harry Kane var svært nær å skru inn et frispark etter 14 minutter, men ballen traff nesten på krysstanga og ut istedenfor å gå i mål.

Åtte minutter senere kom den omdiskuterte straffesituasjonen som førte til at City kunne ta ledelsen. Keeper Ederson var veldig lysten på å ta straffen selv, men måtte skuffet innse at Rodrigo fikk tillit fra elleve meter. Da var det godt for City at ballen gikk i mål.

City ropte på nytt straffespark etter en drøy halvtime da Ben Davies handset i feltet, men verken dommer eller VAR-rommet mente at det var straffbar hands.

Serielederne styrte kampen og fikk også omgangens siste mulighet da Gabriel Jesus skjøt over etter at Gündogan fikk sitt skudd blokkert rett i forkant.

Oppvisning og skadesmell

Gündogan, som hadde scoret ni mål på sine tolv siste kamper, var langt ifra ferdig med å imponere, og skulle nok en gang tegne seg på scoringslisten to ganger etter pause.

Etter 50 minutter forserte Raheem Sterling gjennom hele Tottenham-forsvaret før han kombinerte sammen med Phil Foden og Gündogan. Til slutt endte ballen som så mange ganger før hos tyskeren som lurte ballen inn bak Lloris som nok en gang fikk hånden på ballen.

I det 66. minutt var Gündogan enda sikrere i avslutningsøyeblikket da han la ballen til rette før han enkelt satte den i mål etter langpasningen fra Ederson. Davinson Sánchez stupte med hodet først for å blokkere, men forsøket ble forgjeves.

Like etter var oppvisningen til Gündogan over da han måtte gi seg etter å ha pådratt seg det som så ut til å være en skade i lysken. Det kan bety at formspilleren mister noen kamper fremover.

(©NTB)

