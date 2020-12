Gérard Houllier er død

Det melder blant andre franske RMC og L’Équipe.

Den anerkjente fotballmanageren ble 73 år.

Han var tidligere manager i klubber som PSG, Liverpool, Aston Villa og Lyon. Han har også vært landslagstrener for Frankrike.

- En av fotballens varmeste

Nyheten mottas med sorg i fotballfamilien verden over.

- Å nei! Houllier er borte. En av fotballens smarteste, varmeste og fineste mennesker, skriver tidligere landslagsspiller og nåværende programleder Gary Lineker på Twitter like etter at nyheten smalt.

- Han var den første manageren som åpnet dørene for meg til den andre siden, der hvor managere og spillere er seg selv, og man lærer hvordan alt henger sammen. Hvil i fred, min venn, skriver stjernejournalist Guillem Balague.

Franske Houllier, som nok huskes best for perioden sin i Liverpool, har ikke vært aktiv i toppfotballen som manager siden han ga seg som manager for Villa i 2011 etter helseproblemer.

Trente nordmenn

Han har tidligere jobbet med en rekke profilerte norske spillere, blant andre John Arne Riise, Frode Kippe, Vegard Heggem og John Carew, i henholdsvis Liverpool og Lyon.

- En gentleman og legende, skriver Jan Åge Fjørtoft.

Houllier ledet Paris Saint-Germain til seriegull allerede i sin første sesong som trener der i 1985/86. Senere skulle han vinne flere cuptitler med Liverpool, og han førte også Lyon til to franske seriegull.

Houllier var fransk landslagssjef i 1992 og 1993 uten nevneverdig suksess.

Som spiller hadde han en heller beskjeden karriere i klubbene Alsop, Hucqueliers og Le Touquet.

