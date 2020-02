G17-landslaget innledet året med tap for Kroatia

Norges G17-landslag i fotball ga Kroatia god kamp, men måtte se seg slått 2-1 i den første kampen i turneringen i La Manga.

Sogndal-keeper Håvard Hetle var meget god i målet.

Han reddet straffespark fra Ivan Kubelic da Kroatia hadde sjansen til å gå opp i 2-0 i første omgang, og avverget senere alene med Luka Lukic på stillingen 1-1 etter en drøy halvtime.

Norge dominerte banespillet i første omgang, men Kroatia viste seg som det giftigste laget. Ivan Saranic ga kroatene ledelsen i det 11. minutt med et velplassert skudd.

Det norske laget utlignet i det 28. minutt da venstreback Mikael Kvinge kom på et godt løp. Sondre Auklends framspill gikk forbi Brann-spilleren, men en forsvarer klarerte svakt rett ut til Kvinge, som ikke lot seg be to ganger og skjøt i mål.

Norge hadde mye ball, men slet med å komme til store sjanser. Et balltap av Henrik Sælebakke Falchener i det 71. minutt ble straffet hardt da innbytter Gabriel Rukavina satte inn vinnermålet.

Mens Kroatia er midt i sin sesong, er de fleste norske i gang med sesongoppkjøring.

- Det påvirket spillet vårt og kampen at de ikke har spilt så mange kamper. Det er tidlig, så det er naturlig, men jeg hadde håpet at vi var et lite hakk hvassere. Det har sett bra ut på trening, men vi møtte også et godt lag, sa Norges landslagstrener Gunnar Halle til fotball.no.

Norge møter Polen lørdag og Georgia mandag. Turneringen er for det norske laget ledd i oppkjøringen til EM-kvalifiseringens eliterunde der Norge i slutten av mars møter Frankrike, Sverige og vertslandet Ungarn.

